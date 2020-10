Le service de rencontre de Facebook est enfin disponible en France

Si Facebook a été créé pour que nous puissions facilement nous connecter avec nos amis et nos proches, le réseau social a aujourd’hui de très nombreux usages. Facebook permet de s’informer, de vendre ou d’acheter, de rejoindre des groupes, et celui-ci est également utilisé par de nombreux internautes comme un site de rencontre.

En 2018, Facebook a annoncé le lancement de Facebook Dating, une fonctionnalité du réseau social qui facilite les rencontres amoureuses. Mais comme d’habitude, le réseau social déploie ses nouveautés graduellement.

Dans un premier temps, Facebook Dating a été lancé dans quelques pays, dont la Thaïlande et le Canada. Et la fonctionnalité n’arrive en Europe que maintenant.

Dans un billet de blog, Kate Orseth, Product Manager de Facebook Dating, annonce l’arrivée du service de rencontre dans plusieurs pays européens : Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Islande, Liechtenstein, Norvège, Espagne, Suisse et Royaume-Uni.

Par ailleurs, Facebook Dating était déjà présent dans les pays suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Équateur, Guyane, Laos, Malaisie, Mexique, Paraguay, Pérou, Philippines, Singapour, Suriname, Thaïlande, États-Unis, Uruguay et Vietnam.

Dans ces 20 pays, plus de 1,5 milliard de matches (quand deux utilisateurs sont mis en relation) ont déjà eu lieu depuis le lancement de Facebook Dating. Bien entendu, il existe déjà de nombreux services spécialisés dans les rencontres en ligne, comme Tinder. Néanmoins, Facebook a l’avantage d’avoir une mine d’informations sur ses utilisateurs et peut utiliser ces informations pour rendre les suggestions plus intéressantes.

Des utilisateurs de Facebook utilisaient déjà le réseau social pour faire des rencontres. Désormais, il y a une fonctionnalité pour cela

Par exemple, Facebook permet aux utilisateurs de Facebook Dating d’inclure leurs événements et leurs groupes dans cette expérience afin que le réseau social ait plus de facilité à trouver des personnes qui ont les mêmes centres d’intérêt. Sinon, Facebook Dating dispose également d’une fonctionnalité Stories et d’appels vidéo.

Il existe aussi une fonctionnalité appelée Secret Crush pour ceux qui sont amoureux d’un ami sur Facebook mais qui n’osent pas tenter leurs chances.

« Facebook Dating ne suggérera pas vos amis Facebook comme partenaires potentiels, mais si vous choisissez d’utiliser Secret Crush, vous pouvez sélectionner jusqu’à neuf de vos amis Facebook ou abonnés Instagram qui vous intéressent. Si votre crush vous ajoute aussi à sa liste, c’est un match! Si votre crush n’est pas sur Dating, ne crée pas de liste Secret Crush ou ne vous met pas sur sa liste – alors il ne saura pas que vous avez entré son nom », explique Kate Orseth.

Bien entendu, ce genre d’information est très personnel. Cependant, Facebook assure une séparation entre le profil classique et le profil Dating. Ainsi, vos activités sur le service de rencontre et le fait que vous avez rejoint celui-ci n’apparaissent pas sur le fil d’actualité de vos amis.

En tout cas, si vous comptez tenter votre chance sur Facebook Dating, sachez que d’après une étude, une photo avec un produit Apple augmenterait vos chances. En revanche, une photo avec un chat réduirait celles-ci.