Le télescope Spitzer de la NASA dévoile une photo étonnante d’une galaxie

Non, il ne s’agit pas d’un sabre laser, perdu dans l’univers. A 44 millions d’années-lumière de chez nous, la galaxie NGC 5866 est loin, très loin. Pourtant, son alignement parfait avec notre galaxie semble la relier à la Voie Lactée. Le télescope Spitzer, chargé d’explorer les fossiles célestes des plus lointains, vient de publier cette image, saisissante.

Le télescope, en mission de 2003 à 2009, possède la capacité de pouvoir réaliser des observations spatiales, auparavant indisponibles. L’engin possède une technologie infrarouge permettant d’observer sur une gamme d’ondes qui lui permet de détecter des phénomènes très différents au sein des galaxies, allant de l’atmosphère des étoiles jusqu’aux nuages interstellaires froids. Un travail digne des paléontologues sur Terre, pour une quête toujours plus lointaine en distance, et donc dans le temps.

Une photographie étonnante, d’une galaxie vue d’un angle presque parfait

NGC 5866 est une galaxie de 60 000 années-lumière, soit une taille équivalente à la moitié du diamètre de notre propre galaxie, la Voie Lactée. Située à 40 millions d’années-lumière, elle est loin d’être la plus proche à notre connaissance. Andromède – également identifiée sous les numéros M31 – est pour sa part située à 2,5 millions d’années-lumière.

Difficile à croire qu’il puisse s’agir d’une galaxie en vue de la photo émise par la NASA. C’est de là que vient l’originalité et la singularité de cette photo. En effet, il est aujourd’hui difficile voire impossible pour nous de pouvoir prendre en photo une galaxie sous différents angles. Leur taille et leur distance ne permettent pas de pouvoir choisir le point de vue des clichés, et tout comme avec la Voie Lactée, il est difficile de pouvoir admirer les galaxies de face.

Ainsi, la galaxie NGC 5866 photographiée par la NASA possède une orientation rendant invisible la plupart de ses données structurelles. La prise de vue le montre parfaitement : vue depuis sa tranche, son aspect laisse plutôt penser à une forme de sabre laser très fin, perdue dans l’univers.

L’orientation d’une galaxie, cruciale pour en définir sa forme

Outre la beauté de cette photographie prise lors des derniers temps de la carrière de Spitzer en 2009, cette dernière aura le mérite de mettre en avant l’importance de l’orientation des galaxies, pour pouvoir en identifier leur forme.

D’ailleurs, toutes les galaxies ne possèdent pas la même forme que la Voie Lactée. Comme l’expliquait David Elbaz, astrophysicien au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) : « dans l’Univers proche existent deux grandes familles de galaxies : les galaxies spirales, comme notre Voie lactée, dans lesquelles se forment encore des étoiles, et les galaxies elliptiques, plus massives, qui ressemblent à un ballon de rugby et que l’on considère comme mortes car elles ne donnent plus naissance à de nouvelles étoiles depuis des milliards d’années ».

Nos télescopes actuels sont de plus en plus compétant pour aller explorer ce ciel appartenant au passé. Demain, ils seront aidés par l’intelligence artificielle. Elle, qui a déjà permis de détecter des ondes radio provenant d’une autre galaxie.