Le Tesla Cybertruck aussi disponible à 20 $ (en voiture télécommandée)

La célèbre marque Hot Wheels, appartenant au groupe Mattel, va commercialiser deux versions du dernier pickup de Tesla. Le Cybertruck Hot Wheels sera télécommandé, donnant un avant-goût du produit pour les clients impatients, et une bonne idée cadeau si votre enfant avait lui aussi flashé sur le très particulier style du modèle à venir en 2021. Après la maison Cyberhouse, voici la Hot Wheels Cybertruck.

Hot Wheels lance le Cybertruck télécommandé

Deux versions existeront donc : une petite à l’échelle 1/64 disponible au prix de 20 $, et une autre plus grosse et plus chère, en 1/10 au prix de 400 $. La première est une voiturette toute simple, qui ne reprend du Cybertruck que ses grandes lignes et ne propose pas d’habitacle. La seconde est bien plus travaillée, expliquant son prix d’achat. Elle reste fidèle aux esquisses de Tesla, notamment sur la partie du hayon et sa rampe télescopique, qui se déploie pour pouvoir charger des objets tels qu’un quad.

Les deux Cybertruck Hot Wheels seront commercialisés en décembre prochain, à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le groupe Mattel a pris la décision d’en faire seulement une série limitée. Les stocks ne sont pas connus, mais le constructeur de jouet indique qu’elle ne commercialisera plus ces deux modèles une fois que tous les exemplaires seront écoulés. Les plus passionnés se tourneront vers la version à 400 $, mais les deux miniatures partagent deux modes de conduite. Les clients pourront switcher entre un mode « chill » et « sport ».

Un clin d’œil à la mésaventure de Tesla

C’était il y a 3 mois presque jour pour jour que Tesla tenait sa conférence de présentation du Cybertruck. Si vous aviez pu suivre cet événement, ou au moins consulter vos réseaux sociaux les jours suivants, vous n’avez certainement pas échappé aux images de la mésaventure d’Elon Musk ce soir-là. À Los Angeles, la démonstration des vitres incassables ne s’est pas déroulée comme prévu en se brisant.

Cette image s’est très vite partagée partout, et Tesla n’avait d’ailleurs pas le choix que de s’en moquer également, et en jouer au moins de commercialiser un t-shirt affichant l’impact devenu célèbre. Quel rapport avec les voitures télécommandées de Hot Wheels ? La version 1/64 proposera elle aussi un petit sticker pour accompagner le Cybertruck de son fidèle impact.

En attendant la commercialisation de ces Hot Wheels Cybertruck, vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur la page web spécialement lancée par Mattel et permettant de précommander le produit.