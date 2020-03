Coup dur pour la voiture électrique en France

La voiture électrique vient de se prendre un très mauvais coup dans les gencives en France. Attention, ma langue a fourché à plusieurs reprises, c’est bien IZIVIA et non pas IVIZIA 🙂 Posted by Presse-citron on Monday, March 2, 2020

On dirait presque le scénario d’un (mauvais) film catastrophe à la Mad Max, dans lequel le monde viendrait d’un coup à manquer d’une source d’énergie vitale. Mais c’est malheureusement une histoire vraie, et cette réalité n’est pas très reluisante pour ses acteurs principaux.

Dans un communiqué adressé la semaine dernière à ses clients, puis dans un article sur son site, l’opérateur Izivia a indiqué qu’il désactivait définitivement 189 bornes de recharge de voitures électriques qui composent le réseau Corri-Door, sur un total de plus de 217 bornes. Autrement dit, ce sont près de 90% des bornes de recharge qui ne sont plus opérationnelles, laissant une partie des conducteurs de voitures électriques sur le carreau, sans possibilité de recharge « rapide » sur une grande partie du réseau routier français. Les 28 autres bornes, qui fonctionnent encore, sont fournies par un autre prestataire et ne posent – pour le moment – aucun problème. Izivia précise qu’à terme seule une partie des bornes défectueuses sera remplacée et que le réseau comportera au final seulement une cinquantaine de bornes.

Pour situer le problème, un peu de contexte à destination de celles et ceux qui ne connaisssent pas très bien ce sujet quelque peu nébuleux. Ivizia est une filiale à 100% d’EDF, chargée de développer un réseau de recharges électriques sur tout le territoire national. Les bornes de recharge Corri-Door du réseau IZIVIA représentaient à l’automne 2019 217 points de charge rapide d’une puissance de 50 kW, essentiellement sur les aires d’autoroutes françaises, mais également, pour certaines, en dehors de celles-ci mais à proximité. Or ce sont les seules bornes qui sont compatibles avec le standard des ports de charge CHAdeMO, compatibles entre autres avec les Nissan Leaf ou Citroen C-Zero. Autrement dit, ces modèles ne peuvent charger que dans les stations Corri-door, en dehors des prises 220 volts ou wallbox à domicile.

Le reste du réseau de recharges pour voitures électriques est composé des stations Superchargeurs Tesla, au nombre de 77 en France, d’une puissance de 120 à 250 kW, mais réservées exclusivement aux voitures Tesla, et le réseau Ionity, déployé par un consortium de constructeurs allemands et coréens, qui proposera fin 2020 80 stations de France d’une puissance de 175 à 350 kW.

IZIVIA et Corri-Door : des pannes à répétition à la fermeture définitive

Il faut dire que le réseau Corri-Door n’a jamais brillé par sa fiabilité et a souvent été l’objet de critiques de la part des utilisateurs. Outre son manque de fiabilité, il lui a souvent été reproché son défaut d’interopérabilité avec les cartes autres que le Pass Ivizia maison. Ceux qui ont voyagé sur autoroute ces dernières semaines l’avaient certainement remarqué : les panneaux d’information de ces dernières indiquaient que les bornes de recharge Corri-Door étaient en panne. De fait, elles étaient inactives depuis le 7 février à cause de problèmes techniques liés à une surchauffe du matériel.

Dans l’absence d’une solution, et dans l’impossibilité de dépanner ce réseau défaillant, EDF, privilégiant le principe de précaution, a préféré désactiver les bornes Corri-Door plutôt que prendre le risque d’un incident ou d’un accident avec un utilisateur.

Résultat, un réseau en rideau et des clients (actuels ou potentiels) qui vont soit renoncer à leur projet d’électromobilité, soit aller vers la concurrence, qui malheureusement n’est pas française, autrement dit Tesla (USA) ou Ionity (Allemagne).

Le plus regrettable dans cette affaire étant que cela se produit dans un contexte ou l’électrique semble enfin décoller puisque les voitures électriques on représenté en Janvier 10952 immatriculations, soit 8,2 % de parts de marché et 9400 immatriculations en Février, soit 5,6% de parts de marché. Une dynamique qui pourrait bien exploser en plein vol, alors que toutes les planètes étaient alignées pour que l’électromobilité décolle enfin en 2020.

Plutôt que d’instaurer des taxes et des primes, le gouvernement – s’il se préoccupe vraiment de réduire les émissions de C02 – devrait se pencher sérieusement sur le sujet et enfin montrer une volonté politique en imposant à EDF le déploiement d’un réseau unique avec des stations nombreuses, faciles à utiliser, puissantes, payables avec une carte de crédit… et qui fonctionnent. Et simplifier ce bazar sans nom pour que l’offre soit enfin lisible par les automobilistes sans nécessiter un diplôme en énergie électrique.