Ledger fête ses 5 ans avec une édition limitée du Nano X

En l’espace de 5 ans, Ledger s’est imposé comme un acteur de référence sur la scène internationale avec ses portefeuilles de stockage de crypto-monnaies. La jeune pousse française figure aussi dans le prestigieux indice Next40, un programme du gouvernement qui vise à soutenir les 40 startups dont la croissance économique est la plus prometteuse.

To The Moon !

Pour célébrer son cinquième anniversaire avec sa communauté, Ledger a décidé de sortir une édition limitée de son Nano X. Ce dernier appartient à la dernière génération de portefeuilles de stockage de crypto-monnaies de la société. L’édition limitée baptisée « To The Moon » se distingue de la version classique au niveau du design avec une inscription sur la partie métallique de l’appareil. A l’arrière, on retrouve une courte mention de sa date d’anniversaire.

Après avoir écoulé plus de 1,5 million de son premier Ledger Nano S, la société française a dévoilé au courant du mois de janvier un nouveau portefeuille plus facile d’utilisation pour le grand public : le Nano X. Ce dernier a la particularité d’être sans fil et communique en Bluetooth avec une application mobile (iOS / Android), et il se distingue pour sa capacité de stockage évoluée.

Comme son prédécesseur, il permet toujours de stocker de manière ultra sécurisée ses avoirs sur l’appareil électronique sans aucun lien avec internet (pour réduire le risque de piratage). Vous pouvez retrouver tous les points communs et différences entre le Nano X et Nano S sur cet article. Pour ceux qui veulent savoir comment utiliser un Ledger Nano X – édition limitée ou non – nous avons réalisé un tutoriel ici.

Découvrir le Ledger Nano X