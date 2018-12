L’Édito Hebdo : ce qu’il fallait retenir de 2018, pour le meilleur et pour le pire

Hello Folks, c’est l’Edito Hebdo C’est l’Edito Hebdo : mon bilan personnel sur l’actualité de la high tech en 2018. Posted by Presse-citron on Monday, December 31, 2018

L’année 2018 vit ses dernières heures, l’occasion de revenir sur ce qui nous a marqués, de la descente aux enfers du Bitcoin et des crypto-monnaies aux scandales à répétition ayant entamé la confiance en Facebook, en passant par les déboires et la rédemption de Tesla.Dans cet Édito Hebdo, il est également question de mobilités urbaines, de télétravail, de Smart City, de géants chinois et d’intelligence artificielle.

Bref, toute une année riche en actualité pour tout ce qui concerne l’innovation et le digital, résumée par votre serviteur en moins de vingt minutes chrono.

Il me reste à vous souhaiter une magnifique année 2019, en mon nom, et au nom de toute l’équipe Presse-ciron !

