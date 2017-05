L’édito du lundi : des Audi cabriolet, de la Toscane, un sale virus et de l’internet mobile

Une semaine d’actu Tech revue, corrigée, et passée à la moulinette : c’est l’édito du lundi.

Bonjour, c’est l’heure de L’Edito du lundi, que je publie tous les lundi matin à 9 heures pétantes. Ça parle de digital, de geekitude, mais aussi d’autres sujets plus éloignés de nos thèmes habituels. Bonne lecture, bisous.

Edge, 3G, 4G… Il y a dans l’évolution des débits de données sur les réseaux GSM quelque-chose qui reste du domaine de l’énigme absolue : avez-vous remarqué que lorsqu’un réseau passe à la vitesse supérieure, sa version précédente ne marche plus dans la plupart des cas ? Je m’explique : lorsque l’internet mobile a démarré il y a une quinzaine d’années, nous étions en GPRS, puis en Edge. Avec son débit moyen de 100 kbits/s c’était très lent, mais c’était déjà le paradis puisque cela nous permettait en nous armant de patience d’accéder à “internet haut débit” (haha) sur nos téléphones mobiles [1]. Mais quand la 3G est arrivée puis s’est généralisée, patatras, le Edge, toujours officiellement disponible dans les zones non couvertes par la 3G, est devenu tellement lent qu’il est inutilisable. Ce n’est pas du bas débit de dépannage, c’est du “pas débit”. Idem avec le passage de la 3G à la 4G : vous avez essayé de surfer en 3G récemment ? C’est de pire en pire, quand ce n’est pas tout simplement devenu impossible. Qu’en déduire ? Qu’une fois de plus les opérateurs coupent les vannes des réseaux précédents dès qu’ils les upgradent avec une nouvelle technologie ? Peut-être que cela répond à une contrainte technique (ne pas encombrer les relais avec différentes fréquences qui cohabitent ?) mais dans ce cas les opérateurs devraient être plus transparents en précisant qu’une nouvelle fréquence ne complète pas mais remplace la précédente ? On parie que quand la 5G sera adoptée et étendue il deviendra impossible d’accéder correctement à internet en 4G ? Si quelqu’un a des explications je suis preneur car les opérateurs sont assez peu diserts sur le sujet.

Un script malicieux infecte Presse-citron. Depuis quelques jours notre site est victime d’une injection de code qui a pour effet de rediriger automatiquement nos visiteurs sur une page qui indique qu’il manque une police de caractère dans le navigateur, avec évidemment un lien de téléchargement qui re-évidemment installe un virus bien vicieux et bien pourri sur le PC de la victime. Nous sommes sur l’affaire depuis les premiers signalements de lecteurs mais cette saloperie est tellement bien conçue qu’il est quasiment impossible de détecter le code malveillant dans nos pages, même après un scan approfondi du code-source avec des outils puissants sur l’ensemble des fichiers du site. J’ai donc confié cette mission à une équipe spécialisée (moyennant finance évidemment, youhou c’est la fête) pour qu’elle trouve, éradique et nettoie Presse-citron de cette merde. Ce sera fait dans les prochains jours. Je publierai un article cette semaine sur le sujet. En attendant soyez attentifs, même si le cas est rare et aléatoire, si vous êtes redirigé sur une page vous demandant de télécharger une police de caractère (HoeflerText), ne cliquez nulle part et fermez immédiatement toutes les instances de votre navigateur. Le genre de truc qui te donne envie d’appeler la police plutôt que de la télécharger. Qui te donne des envies de meurtre, surtout.

Des séries et de la pop culture sur Presse-citron ? Notre site Play, qui traite essentiellement de l’actualité des séries, fonctionne bien en autonomie mais nous nous posons la question de l’intégrer directement dans Presse-citron en tant que rubrique à part entière. L’idée serait de rapatrier les quelque milliers d’articles déjà publiés sur Play dans Presse-citron dans une catégorie élargie à la pop culture et de publier ensuite directement l’actu des séries dans Presse-citron car cet univers n’est finalement pas très éloigné du nôtre. Si vous avez un avis sur la question dites-le nous en commentaire afin que nous puissions savoir ce que vous en pensez et trancher en conséquence.

L’édito du lundi en vidéo. Je souhaite “packager” l’édito du lundi que vous êtes en train de lire en vidéo. J’y travaille mais je prends mon temps car je veux faire quelque chose qui ait vraiment une valeur ajoutée et non pas faire de la vidéo parce-que c’est à la mode. L’idée est de résumer l’édito dans une vignette vidéo de 3 minutes environ (car on sait qu’au-delà vous vous barrez) avec 3 à 5 points-clés. Un truc dans l’esprit de nos Newzshots, avec des intertitres, des sous-titres et un rythme soutenu. Travail en cours, à suivre…

En direct de Toscane. La semaine dernière j’étais en Toscane avec Audi pour un road trip dans le cadre des essais presse de lancement des nouvelle Audi A5 et S5 cabriolet. Je ne vais pas vous cacher que ce furent deux journées plutôt agréables et estivales, et qu’il y a pire comme punition que de parcourir cette somptueuse région au volant d’un non moins somptueux carrosse. Mais si je vous en parle c’est pour une autre raison : j’ai inauguré un nouveau format, des petites pastilles vidéo sur Facebook Live tout au long des deux jours, dans lesquelles je faisais vivre l’événement de l’intérieur, en immersion, à nos abonnés du Club Lecteur Premium. Il n’était pas question que de voiture, mais de montrer comment se déroule un voyage de presse, qui est présent, ce qu’on y fait, quand, comment etc. Je renouvellerai l’expérience à d’autres occasions (malgré les problèmes de cadrage de Facebook Live, qui semble souffrir d’un gros bug depuis quelque temps avec les vidéos en mode paysage qu’il ne sait plus gérer). Ces Live sont diffusés sur le groupe Facebook Lecteurs Premium. Pour y accéder il faut faire partie du club.

Allez, courage, pour beaucoup cette semaine ne fera que trois jours, c’est déjà presque le week-end !