LEGO Super Mario : l’aventure continue en 2021, avec de nouveaux sets à collectionner

Il y a quelques mois, Nintendo et LEGO lançaient une collections de sets à l’effigie du héros de toutes les générations : Super Mario. Les collectionneurs, joueurs et autres grands enfants étaient alors invités à mettre la main sur différents « sets » LEGO Super Mario, pensés pour permettre de récréer les environnements bien connus de la saga Super Mario, à la sauce LEGO.

L’aventure LEGO Super Mario continue en 2021 !

Plus récemment, cet étonnant partenariat a débouché sur un autre type de set, affiché à 229,99€, permettant d’assembler la mythique NES, reliée à un bon vieux téléviseur des années 80. Pas assez pour Nintendo et LEGO, qui ont d’ores et déjà annoncé du nouveau pour 2021.

En effet, l’aventure LEGO Super Mario continue en 2021, avec le lancement au tout début du mois de janvier de nouveaux sets. Les intéressés pourront ainsi découvrir le Master Your Adventure Maker Set (366 pièces/59,99$), qui va permettre aux plus créatifs de créer le monde de leurs rêves, avec de nouvelles options de customisation pour ce cher Mario.

A cela vont s’ajouter trois nouveaux sets supplémentaires, à savoir Chain Chomp Jungle Encounter Expansion Set, Piranha Plant Puzzling Challenge Expansion Set et enfin le Wiggler’s Poison Swamp Expansion Set. Tous trois vont contenir des pièces violettes qui vont venir empoisonner Mario si ce dernier marche dessus. On y retrouvera aussi de nouveaux power-ups, à savoir Tanooki et Penguin.

Et ce n’est pas tout, puisque LEGO et Nintendo proposeront également de nouveaux boosters (à 4,99$) pour mettre la main sur divers personnages. On pourra notamment retrouver Huckit Crab, Spiny Cheep Cheep, Ninji, Foo, Parachute Goomba, Fly Guy ou encore le champignon empoisonné Poison Mushroom.

