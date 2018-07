Voici les 10 applications les plus téléchargées de tous les temps

A l’occasion des 10 ans de l’App Store, App Annie revient sur les applications les plus téléchargées sur la plate-forme en ligne d’Apple.

App Annie, référence mondiale en données pour le marché des applications mobiles, revient sur les 10 ans de l’App Store iOS avec un zoom sur les applications iOS les plus téléchargées de tous les temps dans le monde

Appy Birthday

Ce n’est pas tout les jours que l’on peut fêter les 10 ans de l’App Store. Pour cette occasion unique, le leader de la data d’applications App Annie nous livre le top 10 des applications les plus téléchargées depuis 2008. App Annie fournit des données et insights – téléchargements, revenus, données d’usage et démographiques, marketing – sur plus de 6 millions d’Apps pour accompagner les entreprises dans leur stratégie mobile. Des applications de « gaming » aux différents réseaux sociaux en passant par les applications de divertissement, App Annie revient sur les plus gros succès de l’App Store depuis sa création.

Jeux vidéo

Pour la partie jeu vidéo, on retrouve – sans grande surprise – les indémodables Clash of Clans et Candy Crush sur le podium. Parmi les jeux les plus téléchargés, mais surtout ceux dans lequel les joueurs ont le plus dépensé d’argent, on retrouve également Pokémon Go à la 10e place de ce classement.

Réseaux sociaux

Du côté des applications de réseaux sociaux, Facebook et Messenger caracolent en tête du classement. À noter également la performance honorable des applications WeChat et QQ du géant chinois Tencent. Avec son entré dans ce top 10, le réseaux social chinois WeChat confirme son statut d’incontournable et marque l’arrivée de la Chine dans un monde jusqu’alors réservé aux États Unis.

Divertissement

En ce qui concerne les applications de divertissement, Netflix et Spotify sont les maîtres incontestés de leur catégorie. On relèvera toutefois la présence de Tencent Vidéo et iQIYI (Baidu) qui viennent confirmer la puissance de l’écosystème numérique chinois.

Comme indiqué précédemment, ces données ne concernent que l’App Store d’Apple, et donc uniquement les applications installées sur iPhone et iPad. Mais, vu les masses en jeu, il est fort probable que cela soit représentatif de l’ensemble du marché, et que les chiffres concernant le Play Store d’Android soient très proches de ceux-ci.