Les « Apple Glass » pourraient arriver d’ici 2022, avec des capteurs Sony

Nous sommes nombreux à attendre avec impatience la sortie d’une véritable nouveauté Apple. Non je ne parle pas des AirTags, ni du casque AirPods Studio, mais bien de l’Apple Glass, cette paire de lunettes connectée agrémentée de réalité augmentée. Pour le moment, Apple n’a jamais véritablement annoncé ce produit. Pourtant, au cours des derniers mois, la firme de Cupertino a déposé une grande quantité de brevets pour cet appareil. Cela nous mène à croire qu’Apple concentre une partie de son effectif au développement de ces lunettes.

La dernière information entendue à propos d’Apple Glass, c’est la potentielle présence de capteurs Sony au sein de ces lunettes. Ross Young, le fondateur de Display Search, a tweeté la semaine dernière : « Nous avons entendu de multiples sources disant qu’Apple travaille sur des lunettes AR/VR utilisant des microOLEDs Sony. 0,5, résolution 1280×960 ».

I should clarify that this is AR only. It will use projection optics inside the glasses.

