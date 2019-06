Les bêta publiques d’iOS13, iPadOS, tvOS et macOS Catalina disponibles

Des nouveautés très intéressantes pour macOS Catalina

Les plus impatients s’étant inscrits au programme de logiciels bêta d’Apple n’auront finalement pas à patienter jusqu’à cet été pour essayer macOS Catalina puisque la firme de Cupertino va mettre en ligne la première bêta publique de son dernier système d’exploitation, dont la sortie finale est toujours prévue pour l’automne.

Les curieux pourront ainsi commencer à tester les applications Apple Music, Apple Podcast et Apple TV ainsi que certaines applications iPad déclinées sur macOS Catalina. Les applications historiques comme Rappels et Notes ont également subi quelques changements très intéressants.

L’iPad a désormais son propre système d’exploitation

En 2019, Apple a choisi de distinguer les OS de l’iPhone et de l’iPad et a annoncé lors de la WWDC l’arrivée d’iPadOS. La première version bêta publique est là aussi disponible et permet de profiter des nouveautés apportées. La tablette d’Apple s’éloigne ainsi de l’iPhone pour suppléer petit à petit l’ordinateur portable.

Encore une fois, ces bêtas sont à l’heure actuelle encore un peu instables et les redémarrages sauvages sont assez fréquents, notamment pour iPadOS. Ces versions combleront toutefois celles et ceux qui attendaient avec impatience l’arrivée du Dark Mode sur les appareils mobiles d’Apple.

La fonction Sidecar, qui permet d’utiliser son iPad en deuxième écran d’un iMac ou d’un Macbook, devrait également être proposée dans cette première bêta.

Des versions encore instables

N’oubliez pas qu’il s’agit encore de versions bêta qui ne sont pas complètement stables. Il est déconseillé d’installer ces versions des OS sur des appareils de production et nous vous incitons également à sauvegarder les données de vos appareils avant de procéder à la mise à niveau.

Si vous avez procédé à la mise à jour mais que votre appareil ne fonctionne pas convenablement, vous pouvez retourner sur la version précédente d’iOS ou de macOS en suivant les consignes d’Apple.