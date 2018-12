Les conducteurs de Tesla champions des excès de vitesse ?

Vous avez l’habitude de voir les Tesla plutôt posées à 110 km/h sur la voie de droite de l’autoroute, en mode conduite (autonome) tranquille ? Ce n’est peut-être qu’une illusion, et il se pourrait que nous ayons à reconsidérer nos idées reçues sur la conduite électrique.

C’est en tout cas ce que suggèrent des statistiques compilées par le CBS, le bureau national des statistiques des Pays-Bas. Selon cet organisme, 75 % des 9 000 conducteurs de Tesla du pays ont reçu une contravention pour excès de vitesse l’année dernière. C’est la proportion la plus élevée de conducteurs, toutes marques de voitures confondues. D’ailleurs, il faut croire que l’électricité… électrise les conducteurs puisqu’arrivent juste en deuxième position les propriétaires de voitures hybrides rechargeables.

Le silence trompeur de la propulsion électrique

Le point commun des Tesla et des voitures hybrides rechargeables ? La puissance et la performance, et plus particulièrement l’instantanéité des accélérations favorisée par le couple immédiat du moteur électrique. Quand on est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes comme c’est le cas avec une Tesla Model S ou X version P100D, a fortiori dans un silence quasi-total, on est très très vite au-delà des vitesses autorisées, sans même s’en rendre compte.

Côté voitures thermiques, seulement 27% des propriétaires de voitures à essence et 46% des conducteurs de voitures diesel ont reçu une contravention pour excès de vitesse au cours de l’année. Le CBS n’a pas fourni d’explication pour les chiffres, bien que l’agence ait noté que l’expérience de conduite différente entre les voitures électriques et les véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles est probablement un facteur.

Dans le cas des véhicules à carburant fossile, par exemple, il est assez facile de se faire une idée de la vitesse de la voiture en écoutant la façon dont le moteur fonctionne. Ces bruits sont totalement absents dans les véhicules électriques. Ainsi, il devient facile pour les automobilistes d’ignorer complètement qu’ils se déplacent déjà trop vite. Une constatation à pondérer cependant, car le bruit du moteur n’est pas le seul bruit émis par une auto. Il faut aussi prendre en compte les bruits de roulement (variables selon les pneumatiques), les bruits aérodynamiques et la qualité d’isolation de la voiture aux sons extérieurs. D’autre part, tous ceux qui ont déjà écrasé la pédale d’accélérateur d’une Tesla en mode « Insensé » ont déjà constaté que le feulement de turbine produit par les deux moteurs électriques se rapproche presque de celui du V6 ultra-feutré d’une berline premium (pour peu qu’il soit atténué par un ou deux turbos et à condition de ne pas être mode échappement sport).

Puisque nous parlons de performances, rappelons qu’une Tesla Model 3 version Performance avale le 0 à 100 en 3,5 secondes, soit pour une voiture à moins de 65 000 euros en version « de base », le chrono d’une d’une Ferrari 458, une auto coûtant trois fois son prix. Raison de plus pour être particulièrement vigilant si l’on tient à son permis…

Source