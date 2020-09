Les cyberattaques contre les gamers sont en hausse depuis le début de la pandémie

Les chiffres parlent d’eux même et nous revenons régulièrement sur Presse citron. L’industrie du jeu vidéo a connu une croissance soutenue au cours de ces dernières années et celle-ci s’est encore accélérée depuis le début de la pandémie. Ainsi, le secteur a généré 159 milliards de dollars de revenus en 2023 et on estime qu’ils s’élèveront à 200 milliards en 2023.

Depuis mars, alors que la distanciation sociale est promue, les jeux vidéo ont offert un moyen de se changer les idées, tout en restant en contact avec ses proches. Des plateformes comme Discord, Twitch et Steam ont ainsi battu des records de fréquentation à cette occasion.

Des joueurs pas assez sensibilisés aux risques ?

Une telle popularité a de quoi aiguiser les appétits et un rapport que vient de publier la société Akamai, spécialisée dans la mise à disposition de serveurs de cache pour les entreprises, nous apprend ainsi que les cyberattaques seraient en recrudescence dans l’univers vidéoludique. Dans le détail, les auteurs indiquent « qu’entre juillet 2018 et juin 2020, Akamai a enregistré plus de dix milliards d’attaques d’applications web au sein de sa base de clients dont 152 millions dans le secteur des jeux vidéo ».

Les attaques DDoS, qui visent à rendre un serveur indisponible ont été au nombre de 3072, ce qui fait des jeux vidéo la principale cible DDoS précisent les analystes. Des attaques de type injection SQL sont également très nombreuses, elles tentent d’exploiter les failles de sécurité d’une application en interagissant avec sa base de données.

Les joueurs ne sont malheureusement pas épargnés et ils sont l’objet de campagnes de phishing régulières. Le credentiel stuffing est une technique également très prisée par les cybercriminels. Concrètement, ils récupèrent de manière illégale une liste d’identifiants et testent de manière automatisée si ces derniers fonctionnent sur diverses applications. Akamai a enregistré 9 831 295 227 attaques de ce type dans le secteur des jeux vidéo.

Pour éviter de prendre des risques, il convient donc de changer régulièrement de mot de passe et d’en utiliser un différent sur chaque plateforme. Le problème ne semble d’ailleurs pas être suffisamment pris au sérieux par les gamers, puisque seulement un cinquième des joueurs interrogés par Akamai se sont dit inquiets de voir leurs comptes de jeu compromis.