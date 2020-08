Les Experts : aura-t-on un reboot de la série culte ?

La série Les Experts traîne sur nos écrans de télévision depuis très longtemps. C’est en 2000 que le premier épisode a été diffusé, avant que trois spin-off ne voient le jour : Les Experts : Miami, Les Experts : Manhattan et Les Experts : Cyber. Officiellement, il n’y a plus de programme en cours depuis 2016. Mais l’ambition d’un reboot traîne désormais dans les esprits depuis plusieurs mois, comme on vous en avait déjà parlé. Bonne nouvelle, cela semble se confirmer. On vous donne les détails de ce qui se profile.

Les Experts, un anniversaire puis un reboot

C’est le site Deadline qui se fait l’écho de la bonne nouvelle. Les Experts vont donc bientôt revenir sur nos écrans, mais la forme et le casting semblent encore être deux paramètres incertains. Ainsi, le tournage devrait commencer à l’automne, et il s’agirait d’une série baptisée : CSI : Vegas (le titre original aux Etats-Unis était CSI : Crime Scene Investigation). Face à une menace qui remet en cause l’existence de leur laboratoire, des chercheurs doivent accueillir d’anciens amis et utiliser de nouvelles techniques.

C’est du côté des anciens amis que les choses deviennent intéressantes. En effet, William Petersen (Gil Grissom) et Jorja Fox (Sara Slide) seraient en négociation avec CBS pour reprendre leurs rôles. Cinq nouveaux acteurs sont aussi au programme et pourraient donc potentiellement incarner l’avenir de la franchise. Voici les profils de leurs personnages.

Maxine, la cheffe du labo, ancienne coach de basket-ball reconvertie. Mère divorcée, elle lutte aussi avec les addictions de son fils.

Josh, l’enquêteur principal qui reconstitue notamment les scènes de crimes et vient d’une famille de délinquants.

Allie, une immigrante qui croit au rêve américain.

Chris, le rat de laboratoire.

Hugo, nouveau médecin légiste en chef.

A découvrir dans quelques mois, on peut l’espérer. On vous donnera les détails quand on en saura plus !