Les femmes enceintes discriminées chez Google ?

Y-a-t-il quelque chose de pourri au royaume de Google ? Il n’y a pas si longtemps, l’entreprise cherchait à faire sienne la devise « Don’t be evil ». Depuis les affaires surprenantes se sont multipliées. Il y a par exemple eu cette homme qui se plaignait de ne pas pouvoir être… sexiste et qui avait été licencié pour cela. En début d’année, un rapport pointait aussi les difficultés de l’entreprise à garder ses employés issus de la diversité. C’est désormais l’affaire d’une femme enceinte qui fait les gros titres.

« Pourquoi je ne reviendrais pas chez Google »

A la base de cette nouvelle polémique, un document d’une employée qui accuse Google de discrimination contre les femmes enceintes. Le document, titré « Pourquoi je ne reviens pas chez Google après mon congé maternité et voilà pourquoi » aurait déjà été lu par plus de 10 000 employés en interne. Nombre d’entre eux ayant depuis apporté leur soutien à cette employée.

Concrètement, cette employée accuse donc le géant de Mountain View de l’avoir discriminée et d’avoir pris des sanctions à son égard parce qu’elle était tombe enceinte. Dans un document de plus de 2 300 mots, elle recense ainsi des remarques offensantes sur les femmes enceintes faites par son responsable. Quand elle est allée se plaindre auprès des Ressources Humaines, c’est elle qui aurait été menacée de sanctions. Pourtant, les RH lui avaient promis l’anonymat, à plus forte raison quand son témoignage était appuyé par d’autres employés. Les mois suivants, son chef lui a envoyé de nombreux messages et mails énervés, a mis son veto sur ses projets, l’a humiliée publiquement ou encore l’ignorait durant leurs rencontres.

Après avoir été déplacée dans un autre service, elle a été interdite de gérer une équipe, malgré son rôle de manager. La raison ? Etant enceinte, son comportement aurait pu « stresser l’équipe ». Puis quand elle a dû partir plus tôt pour des raisons de santé, on a remis en question son avenir dans l’entreprise. Google a depuis assuré que ce comportement n’était pas normal et que tout était fait en interne pour le bien-être de ses employés.