Les fiches techniques des deux prochains smartphones de OnePlus viennent de fuiter

Alors que ses porte-étendards montent en gamme et deviennent plus chers, la marque chinoise OnePlus a décidé, cette année, de lancer une nouvelle série de smartphones abordables. Le premier modèle de cette série, le OnePlus Nord, a été dévoilé il y a quelques semaines.

Mais depuis un moment, des rumeurs suggèrent que deux autres smartphones abordables pourraient être lancés par OnePlus dès ce mois d’octobre. La présentation de ces appareils, le OnePlus Nord N10 et le OnePlus Nord N100, pourraient se faire le 26 octobre.

Et en attendant, des rumeurs continuent de circuler au sujet de ces smartphones. La dernière en date révèle les principaux éléments des fiches techniques du OnePlus Nord N10 et du OnePlus Nord N100.

Des smartphones encore plus abordables que le OnePlus Nord

D’après un article publié par Steve Hemmerstoffer (une source de fuite qui est souvent relayée par les médias) sur le site Voice, le OnePlus Nord N10 serait équipé du processeur Snapdragon 690 de Qualcomm et prendrait en charge la 5G. L’appareil serait doté d’un écran FHD+ d’une diagonale de 6,49 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

La mémoire RAM serait de 6 Go et le stockage de 128 Go. Sur le dos, le OnePlus Nord N10 aurait une caméra principale de 64 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et deux autres caméras de 2 mégapixels. Et le tout serait alimenté par une batterie de 4 300 mAh.

Pour rappel, le OnePlus Nord a un prix de départ de 399 euros. Et comme le OnePlus Nord N10 aura une fiche technique plus modeste, d’après la rumeur, son prix devrait être inférieur.

Alors que le OnePlus Nord permettait déjà d’avoir accès à la 5G sans payer le prix d’un smartphone premium (comme le OnePlus 8T), le OnePlus Nord N10 rendra l’accès à cette nouvelle génération de connectivité encore plus abordable pour les fans de OnePlus.

OnePlus Nord N100, un smartphone d’entrée de gamme ?

Mais si vous voulez un modèle encore plus abordable, mais sans la 5G, c’est le OnePlus Nord N100 qui devrait vous intéresser. Steve Hemmerstoffer a également publié la fiche technique présumée de ce modèle.

Et d’après celle-ci, le OnePlus Nord N100 aurait un processus Snapdragon 460 de Qualcomm. L’écran serait de type LCD, afficherait une résolution HD+ et aurait une diagonale de 6,52 pouces.

Sur son dos, l’appareil aurait une caméra principale de 13 mégapixels et de deux autres capteurs de 2 mégapixels. Le tout est alimenté par une batterie de 5 000 mAh.

Il s’agira vraisemblablement d’un modèle d’entrée de gamme, ou presque, mais pour le moment, on n’a aucune idée des prix du OnePlus Nord N10 et de celui du OnePlus Nord N100.

Et bien entendu, en attendant l’officialisation de ces deux appareils par OnePlus, toutes ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence. Sinon, récemment, nous avons aussi relayé une rumeur selon laquelle le OnePlus 9 pourrait sortir plus tôt que prévu en 2021.