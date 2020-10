OnePlus 8T : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir

L’année 2020 marque un tournant dans la belle histoire de OnePlus. Sur fond de restructuration, l’entreprise revoit sa stratégie et lance un seul modèle de sa gamme T, le OnePlus 8T.

Alors que cette gamme représentait le meilleur de ce que pouvait faire la marque, le 8T vient remplacer le OnePlus 8 au catalogue et se positionne donc entre le OnePlus Nord (modèle le plus abordable de la marque) et le OnePlus 8 Pro (modèle le plus premium). Prix, date de sortie, fiche technique, voici tout ce qu’il faut savoir sur le OnePlus 8T.

Combien de modèles du OnePlus 8T ?

Cette année, OnePlus ne propose qu’un modèle de OnePlus 8T. Changement de cap pour le constructeur qui avait pris l’habitude de lancer deux produits de la gamme T chaque fin d’année. OnePlus explique que les évolutions technologiques n’étaient pas suffisantes pour marquer une vraie différence entre un 8T Pro et un 8T ou entre le 8T Pro et un 8 Pro. Ce dernier garde donc le statut de modèle premium.

Quels sont les prix du OnePlus 8T ?

Le OnePlus 8T est disponible au prix de 599 euros dans sa version 8/128 Go. OnePlus le décline en version 12/256 Go au tarif de 699 euros. Avec ces prix, le constructeur garde donc le même positionnement qu’avec le OnePlus 7T.

Toutefois, il entre directement en concurrence avec le OnePlus 8, vendu aux alentours de 700 euros plus tôt dans l’année. Aussi OnePlus retire ce dernier du catalogue au profit du nouveau modèle. La gamme 2020 de smartphones OnePlus se compose donc du OnePlus Nord, du OnePlus 8T et du OnePlus 8 Pro.

Quand sort le OnePlus 8T ?

Le OnePlus 8T sera disponible dès le 20 octobre 2020. Décliné en deux coloris, Vert Aquamarine et Argent Lunaire, il est distribué sur le site officiel de OnePlus, chez Fnac, Darty ainsi que chez Bouygues Telecom, en exclusivité.

Par ailleurs, OnePlus reste fidèle à son credo et ne modifie pas les prix du reste de son catalogue. Le OnePlus Nord et le OnePlus 8 Pro restent donc au même tarif, hors promotions des différents distributeurs.

Design du OnePlus 8T : oh un OnePlus 8 !

Le OnePlus 8T reprend les codes esthétiques de ses prédécesseurs, notamment le OnePlus 8. Mêmes lignes, même matériaux (verre mat), difficile de voir la différence entre le 8T et le 8. Néanmoins, OnePlus a opéré quelques changements minimes : la dalle OLED est 28% plus fine ce qui permet au constructeur de réduire l’épaisseur de l’appareil (8,4 mm). Le petit nouveau est aussi plus léger (188 g). De quoi assurer une meilleure prise en main.

Pour le reste – et hormis les deux nouveaux coloris – le OnePlus 8T ressemble en tous points à son grand frère. On retrouve donc le fameux Alert slider sur la tranche droite, juste au dessus du bouton d’alimentation, les touches de volume à gauche, l’USB-C, un haut-parleur et le slot nanoSIM en bas. À l’avant, OnePlus mise toujours sur un écran poinçonné avec une excellente intégration.

Au dos, le module photo rectangulaire noir est logé dans le coin supérieur gauche. Un classique de 2020. Seul bémol : le OnePlus 8T n’est pas certifié étanche, un privilège toujours réservé au OnePlus 8 Pro.

Écran : place aux 120 Hz

Le OnePlus 8T est toujours équipé d’un écran Fluid AMOLED, avec une diagonale de 6,55 pouces au format 20:9. Contrairement au 8 Pro, le 8T intègre une dalle plate légèrement incurvée sur les bords (2,5D).

Compatible HDR 10+, l’écran Full HD+ se distingue par son taux de rafraîchissement de 120 Hz. OnePlus assure également avoir amélioré la luminosité maximale (pour la porter à 1100 nits) ainsi que la fidélité des couleurs.

Enfin, un nouvel algorithme permet de mieux gérer la luminosité de l’écran en fonction de l’environnement. La transition est plus fluide, promet OnePlus.

Performances : toujours le Snapdragon 865

Sous sa belle robe, le OnePlus 8T renferme la puce Snapdragon 865. Pas de version Plus donc, alors que le constructeur nous a habitués à fournir le processeur le plus puissant du moment. Pourquoi un tel choix ? Parce que le Snapdragon 865 Plus n’apporte pas d’améliorations suffisantes pour vraiment faire la différence explique la marque. Soit.

La puce s’accompagne de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4x et de 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1. Le tout tourne sous Android 11 avec OxygenOS 11 plus séduisant que jamais.

Le OnePlus 8T renferme également un nouveau système de dissipation de la chaleur. La chambre à vapeur est 285% plus large pour permettre aux utilisateurs de jouer tout en rechargeant la bête. D’ailleurs, OnePlus a signé un partenariat avec Epic Games pour fournir une version de Fortnite optimisée pour l’écran 120 Hz.

Autonomie et recharge : nouveau Warp Charge 65

OnePlus hérite du savoir-faire d’Oppo (issu du même groupe chinois BBK Electronics) et intègre deux batteries (capacité totale de 4500 mAh) à la manière du Find X2 Pro. Pourquoi un tel choix ? Pour pouvoir fournir Warp Charge 65, son tout nouveau système de charge.

À l’instar du Super VOOC d’Oppo, Warp Charge 65 repose sur un chargeur de 65 W bourré de technologie. L’adaptateur et le câble intègrent chacun une puce qui limite la chauffe lors de la charge. Cela permet au OnePlus 8T de se recharger à 100% en 39 minutes à peine et jusqu’à 50% (soit l’équivalent d’une journée d’utilisation polyvalente) en 15 minutes.

Par ailleurs, la technologie Warp Charge 65 est compatible Power Delivery et peut donc recharger n’importe quel appareil avec une puissance de 47 W. Notez que le OnePlus 8T peut également se recharger avec n’importe quel autre chargeur. Il se limitera toutefois à une puissance de 27 W.

Seul petite déception : le petit nouveau n’est pas compatible avec la recharge sans fil. Le OnePlus 8 Pro reste donc le seul smartphone de la marque à jouir de cette technologie. Dommage.

Appareil photo : (presque) rien ne change

Côté photo, OnePlus joue encore la carte de la continuité et mise sur un quatuor de capteurs ressemblant peu ou prou à celui du OnePlus 8. Ainsi, on retrouve :

un grand-angle de 25 mm : ouverture de l’objectif de f/1,7 ; capteur Sony IMX586 de 48 Mpx (1/1,43″‘ ; photosite de 0,8 μm) ; stabilisateur optique ; stabilisateur électronique

de 25 mm : ouverture de l’objectif de f/1,7 ; capteur Sony IMX586 de 48 Mpx (1/1,43″‘ ; photosite de 0,8 μm) ; stabilisateur optique ; stabilisateur électronique un ultra grand-angle de 14 mm : champ de vision de 123°, ouverture de f/2,2 ; capteur Sony IMX 481 de 16 Mpx

de 14 mm : champ de vision de 123°, ouverture de f/2,2 ; capteur Sony IMX 481 de 16 Mpx un objectif macro (f/2,4) : autofocus jusqu’à 3 cm ; capteur de 5 Mpx

(f/2,4) : autofocus jusqu’à 3 cm ; capteur de 5 Mpx un objectif monochrome : capteur de 2 Mpx

Pas de révolution non plus parmi les fonctionnalités photo. Le constructeur a amélioré le mode Nightscape qui se déclenche automatiquement lorsqu’il reconnaît un environnement sombre. Il fonctionne désormais en vidéo.

D’ailleurs OnePlus a principalement ajouté de nouveaux modes vidéo. Le 8T peut maintenant filmer avec un effet de flou (comme les photos de portraits), la stabilisation optique et électronique sont améliorées et le mode ultra stable fonctionne jusqu’en 4K à 30 im/s.

À l’avant, le capteur Sony IMX471 de 16 Mpx (ouverture de l’objectif f/2,4) se chargera de shooter vos plus beaux selfies et autoportraits. Rien de très nouveau donc.

Fiche technique complète du OnePlus 8T

OnePlus 8T Dimensions 160,7 x 74,1 x 8,4 mm Poids 188 g Étanchéité Non Écran 20:9

Fluid AMOLED 6,55'' Full HD+ (2340 x 1080 pixels)

120 HZ

HDR10+

Luminosité max. 1100 nits

sRGB, Display P3

Always-on Display

Audio Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos

Puce Snapdragon 865

GPU Adreno 650

Modem 5G Snapdragon X55 Stockage 128 Go UFS 3.1

256 Go UFS 3.1 RAM 8 Go LPDDR4x

12 Go LPDDR4x Batterie 4500 mAH Recharge Warp Charge 65 (65W / 10V / 6,5A)

Pas de charge sans fil Biométrie Lecteur d'empreintes sous l'écran

Reconnaissance faciale 2D Appareil photo - Grand-angle 25 mm : ouverture de l’objectif de f/1,7 ; capteur Sony IMX586 de 48 Mpx (1/1,43"' ; photosite de 0,8 μm) ; stabilisateur optique ; stabilisateur électronique



- Ultra grand-angle de 14 mm : champ de vision de 123°, ouverture de f/2,2 ; capteur Sony IMX 481 de 16 Mpx



- Objectif macro (f/2,4) : autofocus jusqu'à 3 cm ; capteur de 5 Mpx



- Monochrome : capteur de 2 Mpx Caméra frontale Capteur Sony IMX471 de 16 Mpx (photosite de 1 μm) ; ouverture de l'objectif f/2,4 ; stabilisation électronique OS Android 11 + OxygenOS 11 Connectivité 5G

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth 5.1 (codecs HD : AAC, AptX, AptX HD, LDAC)

NFC DAS NC Coloris Vert Aquamarine (uniquement en 12/256 Go)

Gris Lunaire Date de sortie 20 octobre 2020 Prix



8/128 Go : 599€

12/256 Go : 699€

Tout savoir sur le OnePlus 8T en 5 questions

Combien de OnePlus 8T cette année ? OnePlus ne lance qu'un seul modèle du OnePlus 8T cette année. Il la décline en deux coloris (Vert Aquamarine et Argent Lunaire) et deux versions 8/128 Go et 12/256 Go. Quelle est la date de sortie du OnePlus 8T ? Le OnePlus 8T sera disponible dès le 20 octobre 2020 en France. Il sera distribué sur le site de la marque, chez Fnac-Darty ainsi que chez Bouygues Telecom en exclusivité. Pourquoi n'y-a-t-il pas de OnePlus 8T Pro ? OnePlus a décidé de ne pas lancer de OnePlus 8T Pro pour laisser toute la place au OnePlus 8 Pro. Le constructeur explique que les avancées technologiques n'étaient pas suffisantes pour marquer une vraie différence entre le 8 Pro et le 8T Pro. Quel est le prix du OnePlus 8T ? Le OnePlus 8T est disponible au prix de 599 euros pour la version 8/128 Go. Le modèle 12/256 Go est vendu au tarif de 699 euros. Le OnePlus 8T prend la place du OnePlus 8 dans le catalogue français. Le OnePlus 8T est-il compatible 5G ? Oui, le OnePlus 8T est compatible 5G. OnePlus figurait parmi les premiers constructeurs à miser sur le réseau de demain. Désormais, tous ses smartphones embarqueront la 5G. Le OnePlus 8T est-il étanche ? Non, le OnePlus 8T n'est pas certifié étanche. Si OnePlus affirme que sa conception lui permet de résister à l'eau et à la poussière, le smartphone ne dispose d'aucune certification IP.