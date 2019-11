Les fonctionnalités payantes arrivent sur Amazon Alexa

Afin d’encourager les développeurs à créer des skills (les fonctionnalités développées par des tiers) pour Alexa, Amazon a créé l’in-skill purchasing. Inspiré du modèle freemium sur les applications mobiles, celui-ci permet aux créateurs de skills pour Alexa de rendre certains contenus payants.

L’in-skill purchasing est disponible aux États-Unis depuis 2018 et il y a quelques mois, Amazon a commencé à déployer cette forme de monétisation dans d’autres pays. Et aujourd’hui, celle-ci est également disponible en France.

Quand le modèle freemium des smartphones s’invite sur les enceintes connectées

Les développeurs qui cible le public français pourront donc gagner de l’argent grâce à du contenu premium sur leurs skills pour Alexa.

Actuellement, trois modes d’achat sont disponibles sur la plateforme. Avec l’achat à l’acte, le développeur vend le droit inexpiable de débloquer l’accès à des fonctions ou à du contenu. Avec les « consommables », un développeur vend des produits virtuels qui peuvent être épuisés, comme une monnaie ou des vies dans jeu. Et il est également possible, sur les skills, de proposer des abonnements.

Puisque l’in-skill purchasing est maintenant disponible dans l’Hexagone, les utilisateurs d’Alexa sur les enceintes d’Amazon devraient commencer à voir apparaître ces skills dont certains contenus sont payants. Et étant donné que le modèle freemium génère beaucoup d’argent sur les jeux et applications mobiles, il est possible que les modes d’achat proposés par Amazon soient la prochaine machine à cash pour les développeurs.

Pour rappel, Amazon est toujours le leader mondial des enceintes connectées. En 2018, on pensait que le géant du e-commerce allait être dépassé par les enceintes Google Home. Mais celui-ci a finalement su garder une croissance stable tandis que les ventes de Google n’auraient pas été aussi bonnes que prévu.