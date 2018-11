Les Français ne veulent plus entendre parler de la cohue des courses de Noël

Une poussée des achats en ligne

Comme beaucoup d’entre nous, vous n’allez sans doute commencer vos achats de Noël qu’au dernier moment, réalisant quelques jours avant l’échéance fatidique qu’il vous manque la moitié si ce n’est tout de vos cadeaux de Noël. Deux options seront alors à votre disposition. Vous pourrez tout d’abord décider de vous confronter à la foule qui s’entasse dans les centres commerciaux. Il faudra alors vous préparer à passer de très longues heures dans les rayons et les files d’attente.

La seconde option ? Allumer votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone et faire vos achats en ligne. C’est l’option qui va être retenue par une majorité des Européens cette année si on en croit une étude menée par Adobe. Ce sera en effet le cas d’un peu plus de 50%. A noter que la confiance dans Internet reste encore limitée puisque 40% feront aussi le choix d’aller voir à quoi ressemble le futur cadeau en magasin.

Des dépenses en hausse pour Noël

Parmi les autres leçons de cette étude, on trouve une augmentation du budget pour les cadeaux de Noël avec un budget moyen de 730 euros soit une augmentation de 19%. Un montant supérieur aux Allemands (674 €) mais très loin des Britanniques (2.310 €).

En revanche, les usages mobiles restent encore très limités. Si les consommateurs n’hésitent pas à faire de lèche-vitrines sur leurs smartphones, l’achat est en général beaucoup moins apprécié. Les réseaux sociaux constituent eux une source d’inspiration au moment de trouver des cadeaux…

Sinon,vous pouvez aussi prendre un peu d’avance et vous lancer dès aujourd’hui dans les achats en profitant du Black Friday. Il y a vraiment beaucoup de très bonnes affaires à votre portée ces jours-ci. Dans tous les cas, vous pourrez remercier l’intelligence artificielle. C’est elle qui permet que vos cadeaux arrivent à l’heure pour Noël…

