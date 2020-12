Les futurs Galaxy Buds Pro de Samsung embarqueront une fonction phare des AirPods Pro

Contrairement à de nombreux concurrents, Samsung a choisi de se démarquer des AirPods Pro en adoptant un design unique en son genre. Les Galaxy Buds Live lancés cette année se distinguent par leur format tout en rondeur que certains qualifient de « design haricot ».

Les successeurs des Buds sont attendus pour le début de l’année 2021 et devraient être annoncés en même temps que les nouveaux Galaxy S21 (S30). Baptisés Galaxy Buds Pro, ils reprendraient le design de des Buds et se positionneraient comme des concurrents directs aux AirPods Pro.

Et quoi de mieux qu’intégrer des fonctions similaires pour mieux rivaliser avec cette référence du marché ?

Galaxy Buds Pro : une fonction « Spatial Audio »

Le site 9to5Google indique que Samsung a laissé s’échapper sur son Galaxy Store une version de l’application Galaxy Wearable incluant toutes les fonctionnalités intégrées aux Galaxy Buds Pro.

On y retrouve donc l’essentiel des fonctions disponibles sur les Buds Live et Buds+ : un égaliseur complet, la personnalisation des touches de contrôle, une fonction « Trouver mes Buds » ou encore la possibilité de lire les notifications.

En plus de ces multiples fonctionnalités, les Buds Pro intègreraient donc trois autres options. La première serait une fonction « détection de la voix » qui baisserait ou couperait le son dès que vous parlez. Les utilisateurs du casque Sony WH-1000XM4 par exemple connaissent bien cette option.

Les Galaxy Buds Pro pourront également s’adapter aux personnes ayant des troubles auditifs. Samsung a en effet développé un fonction permettant d’adapter la balance gauche/droite en fonction de la sensibilité de chaque oreille.

Surtout, les Galaxy Buds Pro devraient intégrer « Spatial Audio », une fonctionnalité phare des AirPods Pro et du casque AirPods Max lancé récemment. Cette option permet de diffuser un son à 360° et, grâce à l’accéléromètre, de s’adapter aux mouvements de votre tête. Si vous regardez un film sur votre tablette par exemple et que vous tournez la tête vers la gauche, le son sera envoyé essentiellement dans l’écouteur droit.

Pour que « Spatial Audio » fonctionne, il faudra impérativement utiliser un smartphone Samsung embarquant Android 11.

Notez enfin que l’application donne un aperçu 3D des Galaxy Buds Pro. Ils reprendraient grosso modo le format des précédents écouteurs sans fil de Samsung. Un design original qui a le mérite de se démarquer des AirPods Pro et de la plupart des concurrents. Selon les dernières rumeurs, les Galaxy Buds Pro devraient être dévoilés le 14 janvier 2021 et commercialisés à un prix inférieur à 200 euros. Rendez-vous après les fêtes !