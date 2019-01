Les Gardiens de la Galaxie 3 se fera, selon le boss de Marvel

Il semblerait que le volume 3 des Gardiens de la Galaxie soit officiellement confirmé, puisque c’est le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, qui a annoncé la nouvelle au micro de MTV News lors des Golden Globes.

Il a effectivement indiqué : « Le film se fera », ajoutant tout de même « Où, quand, comment ? Ce sera pour plus tard ».

Marvel Studios president Kevin Feige on when #AvengersEndgame got its title, how #CaptainMarvel is looking, the Disney-Fox merger, and more from the #GoldenGlobes red carpet pic.twitter.com/pSE7lgNM4U

— MTV NEWS (@MTVNEWS) 7 janvier 2019