Le nouveau Téléthon n’a plus besoin de télé

Gérard Holtz et Sophie Davant vont enfin pouvoir prendre une retraite bien méritée : le nouvel Eldorado des galas de charité ne passera bientôt plus par la bonne vieille télévision.

Exit la télé de papa, la charité s’organise désormais sur les plateformes de jeu vidéo en streaming. Depuis quelques années – et la tendance n’en n’est qu’à ses prémices – diffuseurs de streaming et organisations caritatives s’associent régulièrement pour solliciter des dons auprès des milliers de fidèles gamers. Et les dons s’acheminent désormais par un pipeline numérique qui rend le processus de collecte de fonds instantané. Les streamers organisent des ventes aux enchères, distribuent des prix et incitent les téléspectateurs à faire des dons avec différents niveaux de récompense. Dans le cadre de ces flux, l’animateur joue souvent à des jeux vidéo pendant des heures.

« Les téléthons numériques sont devenus si populaires que la communauté autour de Twitch, la première plateforme de streaming en direct au monde, a collecté collectivement plus de 75 millions de dollars pour diverses œuvres de bienfaisance entre 2012 et 2017, selon la société. Des événements tels que la série de marathons de course de vitesse de jeux vidéo Games Done Quick, qui soutient Médecins sans Frontières et la Fondation pour la prévention du cancer, ont permis de recueillir plus de 22,3 millions de dollars depuis sa création en 2010.

Parmi les visages derrière ces flux caritatifs en direct se trouve Benjamin « DrLupo » Lupo, un streamer de 32 ans qui réunit sur son nom 3,6 millions de followers sur Twitch. Le samedi 21 décembre, au cours d’un streaming de 24 heures, il a réussi à collecter plus de 2,3 millions de dollars pour St. Jude, un hôpital de recherche pour enfants aux États-Unis, Twitch lui-même ayant contribué à hauteur de 1 million de dollars de ce total. Lors d’un événement similaire l’été dernier, il ne lui a fallu que quatre heures pour amasser 920 000 dollars.

Cet argent permet de financer un certain nombre de fonctions essentielles pour l’hôpital. Un don de 500 dollars aide à fournir une transfusion de plaquettes. Un don de 2 500 dollars équivaut à fournir à un patient 16 jours d’oxygène. Selon Rick Shadyac, chef de la direction de l’ALSAC (organisme de collecte de fonds de St. Jude), le succès de PLAY LIVE permet à l’établissement médical de « rester fidèle à sa promesse fondamentale selon laquelle aucune famille ne recevra jamais de facture de St. Jude pour les coûts de traitement, de déplacement, de logement ou de nourriture ».

Cela étant, si la tendance s’amplifie depuis quelque temps avec une forte augmentation – et médiatisation – des flux de charité, les premiers Téléthons en streaming datent d’avant la création de Twitch en 2011. L’un des premiers évènements fut Desert Bus for Hope, créé en 2007 par le groupe comique LoadingReadyRun, qui a débuté sur la plateforme UStream.tv, aujourd’hui disparue. Selon le site officiel de Desert Bus for Hope, il s’agit de « la plus ancienne collecte de fonds sur Internet au monde » et, au cours de ses douze années d’existence, elle a recueilli un total de 4,4 millions de dollars pour Child’s Play, un organisme qui donne des jouets et des jeux aux enfants.

Plus près de nous, en France, le Z Event avait permis la collecte d’un million d’euros en novembre 2018, et le dernier évènement, en septembre 2019, a plus que triplé la mise avec un peu plus 3,5 millions de dons recueillis.

Une opportunité de marché aussi pour les fournisseurs de technologies spécialisées

De nouvelles avancées technologiques rendent la diffusion en continu d’œuvres de bienfaisance plus facile que jamais. Streamlabs, une entreprise qui offre des trousses d’outils de diffusion en continu gratuites (qui comprennent des widgets et des logiciels) a récemment lancé une nouvelle plateforme dédiée spécifiquement à ceux qui hébergent des flux de bienfaisance. Cela permettra une « intégration transparente » pour les diffuseurs qui connaissent bien la gamme de produits de Streamlabs. Considérant que 40 pour cent des utilisateurs de Twitch utilisent Streamlabs, ce chiffre représente une transition simple pour ceux qui souhaitent adopter la nouvelle plateforme.

Il existe ainsi un marché croissant pour les outils de streaming caritatif, et la plateforme caritative de Streamlabs promet des frais zéro pour les dons caritatifs au-delà des frais de traitement PayPal. D’autres plateformes de streaming caritatives exigent généralement des frais de transaction peu élevés, comme Tiltify, qui prévoit des frais de 5 %. La nouvelle plateforme de Streamlabs a été lancée en version bêta cette semaine, et elle a annoncé qu’elle travaille avec plusieurs organisations comme Arbor Day Foundation, Feeding America, World Vision, Make-A-Wish, AmeriCares, la Croix-Rouge américaine et d’autres.

Très loin des clichés sur l’individualisme et l’enfermement des gamers dans un monde à part, il semblerait qu’une bonne partie d’entre eux soit au contraire empreints d’une conscience sociale qui participe largement au succès de ces Téléthons 2.0.

Selon Brooke Grant, Directeur Général de FaZe Clan, l’une des principales organisations caritatives en streaming, « Nous parlons d’une génération de gens qui ont une conscience sociale incroyable, probablement plus que toute autre génération que nous avons vue ».

Après la manne inattendue pour certains, une autre conséquence positive à mettre au crédit du gaming et du streaming…