Les manettes « next gen » Xbox Series X et DualSense bientôt compatibles iOS

Cela fait près de deux semaines maintenant que les nouvelles Xbox Series X et Xbox Series S sont disponibles en boutiques. Des consoles nouvelle génération qui jouent la carte de la continuité, avec une interface identique, une rétrocompatibilité très poussée, et une « nouvelle » manette elle aussi très semblable à celle de la génération Xbox One.

Les manettes next-gen bientôt compatibles iOS

A ce sujet, il sera prochainement possible d’utiliser la nouvelle manette Xbox sur nos terminaux sous iOS. En effet, Apple a confirmé travailler avec Microsoft pour pouvoir proposer prochainement une mise à jour qui permettra donc de profiter des jeux Apple Arcade (entre autres) avec la manette de Microsoft.

Du côté de chez Apple, on explique : « Microsoft et Apple travaillent ensemble pour apporter la compatibilité du contrôleur Xbox Series X aux clients dans une future mise à jour. » La future mise à jour iOS pourrait ainsi permettre aux utilisateurs d’appairer leur manette Xbox à leur iPhone et/ou leur iPad. A noter que le support de la DualSense, la manette de la PS5, est également dans les tuyaux.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple et Microsoft collaborent, puisque les deux groupes ont également travaillé sur la prise en charge sur iOS des manettes Xbox Elite 2 et de la manette Xbox Adaptive Controller. Reste à savoir désormais quand la mise à jour iOS permettra d’utiliser, de manière native, nos nouvelles manettes de jeu.

A voir également si la manette Pro Controller de la Nintendo Switch sera elle aussi, un jour, compatible avec iOS.