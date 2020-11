Guide – Les meilleurs jeux de lancement de la PS5 et de la Xbox Series X

Depuis hier, la neuvième génération de consoles est enfin disponible un peu partout dans le monde. La PlayStation 5 et la PS5 Digital Edition du côté de Sony. La Xbox Series X et la Xbox Series S du côté de chez Microsoft.

Pour accompagner vos nouveaux jouets, il faut avoir le meilleur, c’est pourquoi, Presse-citron vous propose aujourd’hui un top des meilleurs jeux à posséder sur vos deux consoles. Des jeux exclusifs ou non que l’on vous détaille juste ici.

Du côté des jeux exclusifs sur PlayStation 5, nous allons pouvoir vous parler de trois jeux incontournables qui doivent impérativement accompagner votre achat de cette nouvelle console !

MARVEL’S SPIDER-MAN – MILES MORALES

Date de Sortie : Disponible

Développeur : Insomniac Games

Console(s) : PS5 / PS4

C’est sans doute « LE » jeu de lancement de la nouvelle console de Sony. Insomniac Games vous propose de prolonger le séjour à New York et découvrir comment Miles Morales se fait mordre par cette fameuse araignée génétiquement modifiée, comme Peter Parker avant-lui. Vous allez ainsi découvrir l’homme devenir super-héros et enfiler son costume noir et rouge de l’homme araignée. Un DLC (Stand-Alone) du premier Marvel’s Spider-Man de septembre 2018. Vous pouvez d’ailleurs découvrir ou redécouvrir notre test juste ici.

DEMON’S SOULS

Date de Sortie : Disponible

Développeur : Bluepoint Games

Console(s) : PS5

Développé par les très talentueux Bluepoint Games, Demon’s Souls est le remake du jeu d’anthologie que les joueurs ont pu déjà découvrir sur PS3 en 2009 et 2010. Un jeu qui s’annonce comme une grosse claque graphique de la PS5 et qui est disponible dès le lancement de la machine.

SACKBOY A BIG ADVENTURE

Date de Sortie : Disponible

Développeur : Sumo Digital

Console(s) : PS5/PS4

Développé par Sumo Digital (LittleBigPlanet 3), Sackboy A Big Adventure est un spin-of de la licence LittleBigPlanet. Un petit jeu alternatif qui permettra de retrouver notre petit Sackboy dans une toute nouvelle aventure inédite en exploitant pleinement les fonctionnalités de la DualSense !

GODFALL

Date de Sortie : Disponible

Développeur : Counterplay Games

Console(s) : PS5/PC

Premier jeu de la PS5 annoncé lors des Game Awards 2019, GodFall est disponible au lancement de la PS5. Il s’agit d’un jeu d’action-RPG développé par Counterplay Games et publié par Gearbox Software qui vous proposera de jouer à plusieurs en coopération.

Du côté des jeux exclusifs sur Xbox Series X, nous allons pouvoir vous parler de deux petits jeux sympathiques qui ne seront pas une claque next-gen, mais qui méritent tout de même d’accompagner votre achat de cette nouvelle console !

THE FALCONEER

Date de Sortie : Disponible

Développeur : Tomas Sala

Console(s) : Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC

The falconeer est un jeu de combat aérien en monde ouvert, avec des combats frénétiques et une exploration en profondeur du mystérieux monde ouvert de the great ursee. Un jeu indépendant qui a la particularité d’avoir été développé par un seul homme : Tomas Sala. Découvrez ou redécouvrez notre test juste ici.

GEARS TACTICS

Date de Sortie : Disponible

Développeur : Splash Damage, The Coalition

Console(s) : Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC

Incarnez Gabe Diaz et consitiuez votre escouade dans une aventure riche en combats épiques qui ne se gagneront pas sans sacrifices. Gears Tactics est un jeu de stratégie où vous allez pouvoir contrôler des escouades avec votre équipements personnalisables : Préparez vos troupes à affronter des ennemis coriaces, en améliorant leurs compétences et en les équipant de butins collectés lors de missions diverses et variées.

Parce qu’il n’y a pas que les exclusivités dans la vie, voici une petite liste des meilleurs jeux disponibles sur les deux machines et qui méritent d’accompagner votre expérience next-gen !

ASSASSIN’S CREED : VALHALLA

Date de Sortie : Disponible

Développeur : Ubisoft Montreal

Console(s) : PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PC

Incarnez Evior, et partez dans les pays du Nord pour vivre la légende des Vikings. Devenez un guerrier viking féroce de Norvège, et embarquez pour le plus grand voyage. Installez-vous avec votre clan dans les riches terres d’Angleterre et donnez à votre peuple de l’espoir et une raison de se battre. Rencontrez les cachés et découvrez les mystères de cette nouvelle saga… Découvrez dès maintenant notre test du dernier Assassin’s Creed Valhalla.

WATCH DOGS LEGION

Date de Sortie : Disponible

Développeur : Ubisoft Montreal

Console(s) : PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PC

Soyez la résistance. Contrôlez des milliers de PNJ dans ce gigantesque jeu en monde ouvert. Après avoir côtoyé les équipes de DedSec à Chicago et à San Francisco, il est temps de rejoindre la branche de Londres ! Comme dans les deux premiers opus, l’objectif principal de cet opus sera de libérer la ville de son état de surveillance dystopique. Mais également de démanteler un groups de terroristes qui ont piégés DedSec.

DIRT 5

Date de Sortie : Disponible

Développeur : Codemasters

Console(s) : PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PC

Le premier jeu de voiture sur next-gen, c’est Dirt 5 ! Un jeu qui vous proposera de prendre part à plusieurs épreuves sur l’asphalte, la neige ou encore la boue et de profiter pleinement de la 4K, du Ray Tracing mais aussi jusqu’à 120FPS pour une fluidité du jeu complètement OPTIMALE ! Découvrez d’ailleurs notre test du jeu juste ici.

CALL OF DUTY : BLACK OPS COLD WAR

Date de Sortie : Disponible

Développeur : Treyrach

Console(s) : PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PC

C’est la suite directe de Call of Duty : Black Ops, l’opus original qui a tout déclenché. Call of Duty: Black Ops Cold War vous plonge dès maintenant dans les profondeurs de la bataille géopolitique volatile de la guerre froide au début des années 1980. Le jeu est d’ores et déjà disponible avec son multijoueur, son mode zombie et sa nouvelle version de Warzone.

Pour rappel, la PS5 est disponible en France depuis hier tandis que la Xbox Series X est disponible depuis mardi dernier. Les deux consoles sont en rupture de stock avec des listes d’attente qui s’étendent jusqu’au printemps (côté Xbox) et jusqu’au début de l’été (côté PS5). Bon courage à ceux qui n’ont pas eu la chance de réserver leur console next-gen !