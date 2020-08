Les Nouveaux Mutants : (encore) une vidéo pour les X-Men

On vous a déjà parlé à plusieurs reprises du film les Nouveaux Mutants. Le dernier des X-Men de la génération Fox a longtemps semblé être marqué d’une malédiction. Repoussé à plusieurs reprises, pour des questions de planning, puis en raison du coronavirus, on a même commencé à se dire à un moment que le film allait être abandonné, même en conservant tout l’optimisme possible. Dans quelques jours finalement, le 26 août prochain, le film de Josh Boone arrivera enfin dans les salles obscures. Mais on se demande bien qui aura encore envie d’aller le voir.

Les Nouveaux Mutants se dévoile trop

Comme on vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, les Nouveaux Mutants s’est dévoilé à travers une très grande quantité de teasers et de bandes-annonces. Une autre vient encore d’être mise en ligne il y a quelques jours. On vous laisse découvrir ce petit aperçu du film horrifique ci-dessous.

Le problème dans tout ça ? C’est sans aucun doute que, vidéo après vidéo, on semble avoir déjà tout découvert ou presque des Nouveaux Mutants. A force de vouloir assurer la promotion de son film et sans doute sauver les meubles au box-office, Disney pourrait bien être en train d’en faire un peu trop. Comme on vous le disait récemment, un synopsis a été mis en ligne et a dévoilé un très gros spoiler pour le film par la même occasion, notamment sur les pouvoirs des différents personnages. Cette dernière vidéo permet de découvrir l’histoire de façon un peu plus avancée, avec la présence d’une majorité du casting à l’écran et de nouveaux spoilers.

Une chose est sûre, à terme on pourrait bien finir par regretter le projet original du film. En effet, dans un premier temps, les Nouveaux Mutants était un film beaucoup plus ambitieux, incluant notamment certains des personnages du reste de l’univers de X-Men.