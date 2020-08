Les Nouveaux Mutants, le film a failli ne jamais sortir

Les Nouveaux Mutants est enfin sorti au cinéma, le 26 août dernier dans l’Hexagone. L’aboutissement d’un véritable chemin de croix, pour un film que l’on a longtemps cru maudit. Repoussé par la Fox à plusieurs reprises, puis suite au rachat du studio par Disney, le dernier chapitre des X-Men époque Fox, a failli ne jamais atteindre les salles obscures. Mais on imaginait mal à quel point jusque-là.

Le film dont une nouvelle bande-annonce avait encore été dévoilée quelques jours avant sa sortie, a failli pourtant être abandonné par la Fox, avant même son rachat par Disney. Dans un long article, le site américain Vulture, est revenu sur la genèse du film réalisé par Josh Boone. On apprend que les échanges entre le réalisateur et les studios ont été plutôt houleux dès l’écriture du script. Le ton même du film a fait l’objet de nombreux débats.

Le résultat initial aurait été si décevant aux yeux de la Fox que le studio aurait imaginé dans un premier temps de tout jeter à la poubelle et de reprendre à zéro. Les premières images n’auraient pas été du tout au niveau des promesses initiales de Josh Boone. Au programme, un personnage misogyne qui peint notamment des pénis sur les murs. De quoi provoquer des réactions de rejet. Storm, une des X-Men originales qui aurait pu apparaître, y était décrite comme une « gardienne sadique ». L’ensemble présenté originalement est surtout décrit comme un film d’horreur qui ne fait pas peur, avec de bonnes doses de mauvais goût.

Au vu des premiers chiffres, Les Nouveaux Mutants ne semble pas avoir trouvé son public puisqu’il a gagné seulement 3,1 millions de dollars le premier jour aux Etats-Unis. En France, il aurait fait 26 279 entrées. Maisie Williams, l’actrice de Game of Thrones qui joue un rôle central dans le film a préféré jouer la carte de l’humour sur Twitter. Elle a ainsi relayé une critique qui parle du « pire film X-Men jamais fait ».

