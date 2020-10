Les premières manettes DualSense de la PS5 arrivent…

Vous la sentez ? Cette bonne odeur de next-gen qui se rapproche à grands pas. Cet été, on découvrait déjà les boîtes des manettes Xbox Series X/Series S. Cette semaine, ce sont les premières Xbox Series X qui sont arrivées du côté des plateformes de logistiques. Aujourd’hui, on découvre les premières boîtes des manettes PS5 avec la fameuse DualSense.

Les premières DualSense dans la nature

Ce n’est pas une grande surprise étant donné que les visuels avaient déjà été partagés par Sony il y a quelques semaines. Mais c’est l’occasion de découvrir le dos de la boîte qui nous détaille une nouvelle fois toutes les caractéristiques de ces nouvelles manettes !

Retour haptique qui nous permettra d’avoir des sensations uniques en jeu.

Les gâchettes adaptatives qui réagiront de manière très précise selon le type de jeu que vous jouez.

Le micro intégré.

Le confort des nouveaux matériaux de la manette qui sera plus « premium » que les anciennes manettes PS3/PS4.

La DualSense est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de 69,99€. La manette sera disponible en même temps que la PlayStation 5 et la PS5 Digital Edition le 19 novembre prochain en France.

précommander la dualsense ps5

Les premiers retours bientôt ?

Avec l’arrivée des premières manettes « dans la nature », il y a de grandes chances pour que les premiers tests puissent avoir lieu bientôt pour avoir un premier aperçu de la manette et de ses sensations. À seulement un mois de la sortie de la console, Sony a toujours été très discret avec seulement une seule séance de tests accordée aux youtubers et journalistes japonais début octobre.

Il sera intéressant de voir si Sony organisera quelques séances de « preview » lors de ce mois d’octobre avant la sortie de la console ou s’il faudra attendre les tests définitifs. De son côté, Microsoft a une stratégie opposée avecec des tests de la Xbox Series X qui ont débuté depuis la fin du mois de septembre. De son côté, la firme américaine sortira ses Xbox Series X et ses Xbox Series S pour le 10 novembre 2020.

Quoi qu’il en soit, après de longs mois d’attente (mais surtout d’impatience de la part des joueurs), la next-gen est enfin là ! Dans moins d’un mois, la PS4 et la Xbox One seront officiellement remplacées par leurs petites sœurs qui auront de belles et longues années devant elles pour nous séduire !