Les prix des PS5 et PS5 Edition Digital se précisent encore un peu plus

Alors que la next-gen devrait débuter d’ici trois mois (la Xbox Series X est d’ores et déjà fixée pour novembre 2020), nous sommes toujours dans l’attente d’une date de sortie précise ainsi que d’un prix fixe et pourquoi pas, le lancement des précommandes.

Du côté de Sony, aucune période de sortie, mais nous savons que la console est attendue pour la fin d’année 2020. Et de très nombreuses rumeurs parlent d’une sortie entre le 10 et le 25 novembre 2020. Concernant le prix des machines (puisqu’il y aura deux PS5 différentes avec la version « norme » et la version « digitale » sans lecteur Blue-Ray) de nombreuses rumeurs de plus en plus crédibles semblent se mettre d’accord sur un même prix.

La PS5 à 499€ ?

C’est dès le milieu du mois de juin que les premières rumeurs ont commencé à sortir du côté de la sortie et du prix des deux modèles de la PS5. Amazon était donc le premier à se lancer (grand habitué des leaks et autres annonces imprévues) en listant un prix de 399,99€ (version digitale) et de 499,99€ (version normale) de la PS5 avec une date de sortie fixée au 20 novembre 2020.

Fin juin, c’était l’Express qui annonçait exactement les mêmes prix et la même date de sortie. Enfin, début août, c’était au tour de Carrefour de lister les deux PS5 au prix de 399,99€ et 499,99€ mais pour le 10 octobre cette fois et non le 20 novembre.

Si la date de sortie semble encore confuse, toutes les grandes enseignes semblent avoir eu échos du même prix compris entre 400 et 500€ selon les modèles. Aujourd’hui, c’est un grand média habitué aux informations fiables et en avant-première qui vient appuyer encore une fois cette information.

Après s’être entretenu avec Sony-PlayStation pour annoncer une potentielle prise de parole de la firme dès les prochains jours, nos confrères de chez Bloomberg récidivent et annoncent qu’après s’être entretenus avec divers analystes suite à la publication des résultats financiers de Sony, ces derniers auraient affirmés que la PS5 Digital Edition serait attendue pour 400$ tandis que la PS5 « normale » serait attendue pour 500$.

Alors bien entendu, il est encore beaucoup trop tôt pour confirmer ces informations, mais depuis plus de deux mois maintenant toutes les mêmes fuites, rumeurs ou autres leaks semblent se diriger vers les mêmes prix. Il ne manque plus qu’une confirmation officielle de Sony que l’on espère avoir rapidement.