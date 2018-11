Les robots bipèdes Schaft, c’est terminé ! Google jette l’éponge…

Google ne croirait-il plus dans la robotique ? On se souvient que l’entreprise s’était séparée de sa filière Boston Dynamics, disposant pourtant de robots particulièrement remarquables. Le robot Atlas pouvait marcher, sauter, courir et même faire des saltos arrière… pas assez pour surprendre la firme américaine qui avait revendu l’entreprise au Japonais SoftBank.

Robotique : Google ferme Schaft

Dans son giron, Google disposait d’une autre entreprise spécialisée dans la robotique à savoir Schaft. Cette dernière concevait des robots bipèdes assez étonnants également et malgré une tentative de vente en 2017 à SoftBank, l’opération n’avait pas été conclue et la filiale était restée dans le portefeuille du géant américain. Ce répit ne l’aura toutefois pas sauvée, bien au contraire, Google a décidé de procéder à sa fermeture. Triste sort pour une société rachetée par Google en 2013…

Deux fleurons de la robotique, qui quittent le navire Google, coup sur coup, cela fait évidemment du bruit dans le secteur. D’après certains spécialistes, Google se serait désintéressé des robots bipèdes ou quadrupèdes, qui certes font le buzz à chaque fois qu’ils font un pas de plus devant l’autre, dans de belles mises en scène vidéo, mais qui n’ont aucun débouché réel ou presque à courts et moyens termes pour rentabiliser les très lourds investissements. Google s’orienterait plutôt sur les bras robotiques ou robots bras, qui ont un plus grand avenir industriel, pour la prochaine révolution industrielle, notamment des robots bras boostés à l’intelligence artificielle.

La DARPA (agence américaine consacrée de défense) qui avait pourtant décerné des prix aux robots bipèdes de Schaft, ne se sera pas non plus montrée intéressée par un rachat des activités pour concevoir ses soldats 3.0 de style Terminator. L’avenir promit par Google de voir débarquer des robots bipèdes sur les lieux de catastrophes naturelles ou industrielles pour sauver des vies là où aucun humain ne pourrait se rendre, n’aura pas lieu.