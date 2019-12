Les roulettes du nouveau Mac Pro sont facturées… 480 euros !

Le nouveau Mac Pro d’Apple enfin disponible !

Il y a quelques jours, on évoquant sur Presse-Citron l’arrivée imminente du nouveau Mac Pro d’Apple en boutiques, et c’est désormais chose faite depuis quelques heures. Ainsi, le nouvel ordinateur du géant américain est configurable sur le site officiel, avec la possibilité d’opter également, si on le souhaite, pour le tout nouvel écran Pro Display XDR.

Le nouveau Mac Pro d’Apple est proposé en France à partir de 6 499 euros. A ce prix, on profiter d’un ordinateur « de base« , équipé quand même d’un processeur Intel Xeon W8, de 32 Go de RAM, d’un GPU Radeon Pro 580x ou encore d’un SSD de 256 Go. L’ordinateur est livré dans un châssis inoxydable avec pieds. En option, Apple propose des roulettes, afin de permettre de déplacer l’ordinateur plus facilement. Une option relativement coûteuse toutefois…

Des options coûteuses…

En effet, si l’on souhaite configurer son Mac Pro avec des roulettes à la place des pieds, il faudra accepter de payer un surplus de… 480 euros ! Dans un même ordre d’idée, le Pro Stand, soit un support permettant d’accueillir le nouvel écran Pro Display XDR, est facturé 1 099 euros. Quant au Pro Display XDR en lui-même, il est affiché (en version standard) au prix de 5 499 euros…

Pour la petite anecdote, si le Mac Pro d’Apple est proposé à partir de 6 499 euros en France, en version de base, le fait de gonfler son futur ordinateur à bloc fait grimper la facture en flèche. Ainsi, en optant pour un Mac Pro avec la fiche technique la plus haut de gamme, et en sélectionnant diverses options (roulettes, carte Afterburner, Magic Mouse 2 + Trackpad 2…), on arrive à un total de… 44 568 euros. Quand même !

On rappelle évidemment que, comme son nom l’indique, le Mac Pro est réservé avant tout aux « professionnels », et qu’un particulier (comme la plupart des professionnels) n’a (en théorie) aucunement besoin de s’offrir un ordinateur à près de 45 000 euros.