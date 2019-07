Les sanctions américaines auraient mis fin à un projet d’enceinte Google/Huawei

Visiblement, les relations entre Google et Huawei n’étaient pas limitées aux smartphones, avant que la Maison Blanche ne décide de faire tomber les sanctions.

Cette semaine, un article publié par The Information, et relayé par Cnet, révèle qu’avant que les États-Unis n’ajoutent Huawei dans la liste des entités bannies, le constructeur chinois aurait co-développé une enceinte connectée de type Google Home avec la firme de Mountain View.

Une enceinte Google/Huawei

L’enceinte aurait été propulsée par Google Assistant, et elle aurait été destinée au marché américain. Mais lorsque Washington a décidé de sanctionner Huawei, tous les travaux de développement de cette enceinte connectée auraient immédiatement cessé.

Pour rappel, les sanctions des États-Unis bannissent Huawei du marché des équipements de télécommunication aux USA. Mais elles interdisent également aux sociétés américaines, comme Google, de collaborer ou de fournir des produits et des services à Huawei. Ainsi, à cause de ces sanctions, Huawei est menacé de ne plus pouvoir utiliser la licence Android délivrée par Google, qui permet par exemple de préinstaller le Play Store sur les smartphones du constructeur.

Dernièrement, les tensions semblent néanmoins s’être atténuées, après que Donald Trump ait annoncé qu’il autorisera des sociétés américaines à faire du business avec Huawei.

Plus tard, le Département du Commerce a indiqué que celui-ci pourra accorder des permis de vendre à Huawei pour des entreprises américaines, s’il n’y a aucune menace pour la sécurité nationale.

Et assez récemment, lors d’une réunion avec des PDG de géants américains de la tech (dont celui de Google), Donald Trump a indiqué que les permis pourront être délivrés en temps opportun.

Néanmoins, il semble évident que les sanctions américaines contre Huawei ont définitivement tué ce projet d’enceinte connectée co-développé avec Google.

Et bien entendu, étant donné que ni Google ni Huawei n’ont confirmé l’information, celle-ci est à prendre avec les pincettes d’usage.