Les services secrets américains ont peur des nouvelles technologies

Quand on parle d’espionnage et d’Internet, les thématiques qui viennent à l’esprit sont plutôt ceux du cyber-espionnage. Mais, cela concerne aussi les espions dur de dur, les vrais, les James Bond du monde réel. Récemment, on apprenait ainsi que Linkedin, était leur réseau social préféré parce qu’il permet d’agir à grande échelle. Mais, Internet et les nouvelles technologies représentent aussi de nombreuses menaces pour eux, comme l’admet la CIA. C’est ce que raconte un article de Yahoo News.

Quand la CIA est observée

Ces dernières années, on a surtout parlé des nouvelles technologies dans le domaine de l’espionnage à cause de programmes, notamment portés par la NSA qui permettaient d’observer de nombreuses personnes en simultané.

Mais, parfois, les rôles sont inversés. Ainsi, les responsables de la CIA savent qu’ils sont observés en permanence dans une trentaine de pays. Jouer à l’agent secret avec un déguisement serait aussi devenu impossible, entre reconnaissance faciale et analyse génétique ultra-accessible.

Cela a transformé aussi les méthodes d’approche. Ainsi, la CIA mise sur des backdoors dans les logiciels utilisés pour faciliter les déplacements. Ailleurs, chaque agent aura le droit à un alias par pays et non plus à plusieurs identités séparées.

On apprend ainsi qu’en 2009, l’Iran, un pays qui fait l’actualité en ce moment, a eu accès aux outils de communication interne de la CIA. Cela aurait permis aux pays d’identifier plusieurs sources sensibles. L’année suivante, FBI et CIA commençaient à avoir recours à des personnes pas complètement engagées dans leurs services et possédant simplement une « couverture légère », afin de pouvoir nier toute relation en cas de besoin.

Enfin, les « légendes », comme dans la fameuse série, se déclinent désormais de plus en plus dans le monde numérique. Il faut que cela soit toujours plus sophistiqué. En revanche, les outils numériques de communication sont plutôt du genre à oublier.