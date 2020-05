L’étonnant système déployé par Audi pour recharger ses voitures électriques

La pollution générée par les batteries en fin de vie des voitures électriques (et de toutes les batteries, d’ailleurs), et leur possible recyclage sont des sujets qui suscitent régulièrement interrogations et polémiques.

Avec ce nouveau dispositif, Audi va peut-être contribuer à démontrer qu’un recyclage intelligent est possible, en mettant à disposition des automobilistes roulant en voiture électrique des batteries usagées récupérées dans ses modèles de la gamme e-tron.

Le système de recharge tout-en-un pour est composé de trois blocs de la dimension d’un container dont chacun est équipé de quatre systèmes de batteries Audi e-tron usagées qui fournissent leur capacité de charge globale d’environ 700 kW à trois bornes de chargement, chacune d’une puissance de 150 kW, avec une capacité de stockage d’environ 1,0 MWh. Audi a travaillé en collaboration avec la société énergétique suisse ABB pour développer ce système nomade, qui permet entre autres de réduire au minimum la pression exercée sur le réseau local, en particulier pendant les périodes de pointe de la demande.

20 prises de recharges mobiles disponibles

Dans le détail, chaque conteneur de chargement est constitué de 400 modules de batteries e-tron recyclées, ce qui correspond à environ onze batteries complètes. Avec une capacité de charge globale de 1,2 MW et une capacité de stockage de 1,0 MWh, jusqu’à huit Audi e-tron peuvent être chargées simultanément avec des chargeurs de grande puissance sans nécessiter aucune forme de connexion au réseau. Le conteneur de 1à mètres offre un total de 20 points de charge : huit chargeurs haute puissance d’une capacité de charge de 150 kW chacun et douze connexions de charge de 11 kW. En cas de besoin, les huit chargeurs haute puissance peuvent regrouper leur puissance dans quatre points de charge de 300 kW afin de charger complètement l’Audi e-tron GT en 20 minutes grâce à la technologie de charge de 800 volts. La dernière génération de ces conteneurs de charge a été développée et construite en coopération avec la société autrichienne Moon.

Audi indique que plus de 20 autres utilisations des conteneurs de recharge mobiles sont prévues rien que dans le courant de l’année 2020 (planning établi avant la crise du coronavirus). D’autre part, le réseau de recharge IONITY teste actuellement l’utilisation de conteneurs mobiles dans le cadre de la mise en place de parcs de recharge de grande puissance en Europe.

Cette station de recharge « de campagne » avait été déployé pour la première fois sur le Forum économique mondial de Davos au début de cette année. A l’occasion de cet événement, Audi assurait le transport des invités à bord d’une flotte de SUV électriques e-tron, et c’est ce système qui était utilisé pour recharger les voitures. Le dispositif a donc déjà fait ses preuves dans un contexte exigeant, avec une clientèle de VIP, en montagne et par des températures très basses.

Il est probable qu’avec le développement de la mobilité électrique, ce genre de concept se développe fortement de la part d’autres constructeurs, et vienne compléter d’autres initiatives comme par exemple le Vehicle to Grid.