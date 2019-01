L’Europe veut aller sur la Lune avant 2025

L’ArianeGroup sur le pied de guerre

Quand on pense à la conquête spatiale, on aurait plutôt tendance à considérer que l’Union Européenne fait partie de la deuxième division, comparée aux États-Unis, à la Russie ou encore à la Chine. Jusqu’à il y a un certain temps, on aurait même pu penser que certains entrepreneurs privés comme Elon Musk étaient plus ambitieux.

Toutefois les choses changent. Ainsi, l’Agence spatiale européenne, qui représente 22 pays dont la France, aurait désormais des vues sur la Lune, notre satellite. Pour l’instant, le projet en est encore à ses débuts mais la faisabilité est à l’étude avec l’objectif de s’y rendre avant 2025, selon le président exécutif d’ArianeGroup, André-Hubert Roussel.

Un début en fanfare pour lui qui a pris ses fonctions le 1er janvier dernier. « Je suis convaincu que la conquête de l’Espace est essentielle pour l’avenir de l’humanité en général. L’Europe doit y tenir sa place » a-t-il ainsi expliqué.

Une date pour le lanceur européen Ariane 6

Il faut dire que par le passé, la Lune n’a pas vraiment été un objectif majeur pour l’Agence spatiale européenne. Une seule mission a été organisée au milieu des années 2000 avec une sonde placée en orbite lunaire. Ce sont les États-Unis et la Russie qui ont dominé jusque-là la compétition. Même le Japon ou l’Inde ont fait mieux dans ce registre, Israël et la Corée du Sud devraient aussi bientôt dépasser l’Europe.

A plus court terme, c’est le lanceur européen Ariane 6 qui est dans le viseur. Une date a été fixée pour le vol inaugural, qui aura donc lieu en 2020. Pour l’Union européenne, les choses commencent quelque peu à presser alors que la Chine a fait alunir un engin sur la face cachée de la Lune début janvier.

