LG présente un vidéoprojecteur 4k ultra courte portée

C’est à l’occasion du fameux salon CES de début d’année qui se tiendra à Las Vegas, que LG dévoilera son vidéoprojecteur laser. LG est un habitué du fait, ayant présenté son modèle HU80KA l’année dernière. Pour ce nouvel d’appareil, il y a logiquement peu d’informations, mais on sait d’ores et déjà quel est l’atout du nouveau modèle.

LG présente un nouveau projecteur laser 4K

Il s’agit de son ratio de projection. Plus précisément, l’appareil proposé est un vidéoprojecteur à focale ultra courte, qui utilise le dispositif de rétroprojection, où l’image est renvoyée sur un miroir qui la projette à son tour sur le mur.

Ce vidéoprojecteur HU85L a la capacité de concevoir une image de 120 pouces de diagonale, soit 3,05 mètres, avec seulement 18 cm de recul. Cela permet d’avoir chez soi un écran de cinéma, en espérant que l’Ultra HD reste de bonne qualité.

Une image Ultra HD et de l’intelligence artificielle pour ce nouveau vidéoprojecteur LG

Et ce n’est pas le seul atout de cet HU85L, celui-ci intégrant la technologie CineBeam Laser 4K qui offre un dispositif d’éclairage Laser offrant une très grande durée de vie. On reste quand même un peu sur notre faim pour le moment, car LG ne dit rien sur le taux de contraste de l’appareil. En revanche, on en sait un peu plus sur la luminosité, de l’ordre de 2500 lumens ANSI.

Le système audio semble quant à lui intégrer en façade de vidéoprojecteur, la présence de tissu acoustique le laissant penser. Les tests sur ce vidéoprojecteur permettront sans aucun doute de se faire une idée plus précise sur celui-ci.

LE HU85L sollicite aussi la technologie Al ThinQ qui permet d’en faire un appareil connecté. En effet, il s’agit là d’un assistant personnel très bien adapté aux requêtes multimédia. On retrouvera aussi sur le projecteur une connectivité Wi-Fi. Pour le reste, il faudra patienter jusqu’au CES de Las Vegas…