Libra : Le Congrès demande à Facebook de suspendre sa cryptomonnaie

Officialisé en grande pompe le 18 juin dernier, le projet de cryptomonnaie Libra de Facebook, qui doit prendre effet en 2020, n’en finit plus de susciter des réactions. La Banque de France a notamment tenu à rappeler à l’entreprise américaine qu’elle devrait respecter les mêmes règles qui s’appliquent à tous.

C’est cette fois au législateur américain d’entrer dans la danse. Maxine Waters, la dirigeante démocrate de la commission des services financiers de la chambre des Représentants s’est fendue, avec quatre autres députés, d’une lettre ouverte au géant américain. Ils se veulent très clairs et jugent qu’en l’état, les risques liés à cette innovation n’ont pas été suffisamment évalués et que cela justifie la mise en place d’un moratoire.

Nous écrivons pour demander à Facebook et à ses partenaires d’accepter immédiatement un moratoire sur toute avancée concernant Libra – sa crypto-monnaie proposée et Calibra – son portefeuille numérique proposé. (…) Il semble que ces produits pourraient se prêter à un tout nouveau système financier mondial basé en Suisse et ayant pour objectif de rivaliser avec la monnaie américaine et le dollar. Cela soulève de sérieuses préoccupations en matière de vie privée, de commerce, de sécurité nationale et de politique monétaire, non seulement pour Facebook plus de 2 milliards d’utilisateurs, mais aussi pour les investisseurs, les consommateurs et l’économie mondiale.