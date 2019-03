Lightning Motorcycle Strike e-moto : la moto du futur (électrique évidemment)

Une Strike e-moto chez Lightning Motorcycle

Il y a quelques semaines, le groupe Zero Motorcycles annonçait sa toute nouvelle création SR/F. Une moto électrique qui dispose d’une puissance de 110 ch (et d’un couple de 190 Nm), via le nouveau moteur ZF75-10. Le tout est refroidi par un système à air et assure une autonomie de 320 km. Aujourd’hui, c’est Lightning Motorcycle qui dévoile sa Strike e-moto.

Une nouvelle moto électrique qui sera proposée à un tarif compris entre 12 000 et 20 000 dollars, et qui permettra de filer (sans un bruit) à plus de 240 km/h. La Strike e-moto disposera d’un dispositif de charge rapide, permettant de faire le plein en 35 minutes.

La Strike e-moto sera proposée en trois variantes, avec un modèle standard doté d’une batterie de 10 kWh, un modèle mid-range avec une batterie de 15 kWh, et enfin une édition Carbone, dotée d’une batterie de 20 kWh, pour une puissance de 120 ch.

Côté tarifs, la Strike est proposée en précommande, avec un acompte de 500 dollars pour la version standard. Les plus passionnés peuvent aussi réserver une Carbon Edition, à condition toutefois de bien vouloir verser un acompte de 10 000 dollars.

Rappelons que le géant Harley-Davidson entrera également dans la course à la moto électrique avec sa LiveWire, un modèle particulièrement attendu par les fans, et qui sera disponible cet été au prix de 29 000 dollars.