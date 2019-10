Ligue de Combat GO : le mode multijoueur online de Pokémon GO arrive en 2020

La Ligue de Combat GO en 2020 !

Alors que l’évènement Halloween bat actuellement son plein dans Pokémon GO, Niantic annonce déjà l’arrivée d’une toute nouvelle fonctionnalité en 2020. « Nous sommes ravis d’annoncer le développement d’une fonctionnalité basée sur la forme actuelle des combats entre joueurs qui existe dans Pokémon GO. Cette fonctionnalité aura pour nom la Ligue de Combat GO » indique ainsi le développeur.

En d’autres termes, la nouvelle Ligue de Combat GO permettra aux joueurs de Pokémon GO de s’affronter via des combats en ligne. Cela permettra évidemment aux meilleurs dresseurs de gravir les échelons et figurer parmi les meilleurs au classement de la Ligue.

A noter qu’à l’instar du reste des fonctionnalités de Pokémon GO, cette nouvelle fonction Ligue de Combat GO « encouragera les joueurs à sortir et à explorer le monde avec leurs Pokémon. » Il faudra donc mériter sa place pour participer à la Ligue de Combat GO, et il faudra sans doute devoir marcher un peu pour décrocher le précieux sésame.

A noter qu’un nouveau tandem de Pokémon est également attendu sur Nintendo Switch dans quelques jours.

La « folie » Pokémon toujours présente

Depuis son lancement au cours de l’été 2016, Pokémon GO a toujours mis l’accent sur l’exploration, avec un jeu basé essentiellement sur la géolocalisation et la réalité augmentée. Depuis trois ans, Niantic propose régulièrement des mises à jour pour optimiser son titre, sans oublier des évènements temporaires type Halloween, Noël, Pâques… Une manière pour le développeur de forcer encore et toujours les joueurs à se connecter au jeu.

Rappelons que les fans de Pokémon pourront également bientôt afficheur leur passion directement à leur poignet, avec une montre Casio Baby-G en édition Pokémon. Bien que la folie Pokémon GO se soit nettement calmée depuis quelques mois/années maintenant, certains continuent d’être addicts au jeu signé Niantic, la preuve cet été avec ce joueur de Pokémon GO arrêté au volant avec… huit smartphones sur son tableau de bord.