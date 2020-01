Lime contraint de licencier, et de se retirer de 12 grandes villes

Lime se focalise sur son indépendance financière

En octobre dernier, on revenait sur le phénomène Lime, et ses trottinettes électriques qui semblent omniprésentes dans les grandes villes… et qui ont pourtant fait perdre plus de 300 millions de dollars à la société. En ce début d’année 2020, soucieux de se (re)faire une santé financière, le groupe a décidé de se séparer de certains employés, et de quitter un peu plus d’une douzaine de marchés.

« Alors que la grande majorité de nos 120 marchés ont adopté rapidement des solutions de transport de micromobilité et sont rentables, il y a des communautés à travers le monde où la micromobilité a évolué plus lentement. » Un constat simple, qui pousse donc aujourd’hui Lime à quitter certains des marchés en question.

Des retraits principalement en Amérique

A l’heure actuelle, Lime a donc décidé de se retirer de certaines grandes villes américaines, comme Atlanta, Phoenix, San Diego et San Antonio. L’Amérique du Sud n’est pas épargnée, et Lime va ainsi quitter les villes de Bogotá, Buenos Aires, Montevideo, Lima, Puerto Vallarta, Rio de Janeiro et São Paulo. En Europe, c’est la ville de Linz, en Autriche, qui va dire adieu à Lime.

Evidemment, Lime est parfaitement conscient du fait que ces retraits vont avoir un impact sur les utilisateurs… mais aussi sur les collaborateurs. « Nous savons que cette décision a un impact sur vos vies et vos familles et nous vous sommes reconnaissants du rôle que vous jouez pour nous aider à faire de Lime ce qu’elle est aujourd’hui » explique le groupe, qui remercie chaudement ses futurs ex-collaborateurs. Au total, ce sont une centaine d’employés qui vont quitter Lime.

Rappelons que Lime est l’un des leaders du marché de la mobilité électrique partagée, aux côtés de Bird ou encore Wind. Autant de sociétés qui ont récemment eu à se séparer elles aussi de certains employés ces derniers mois…