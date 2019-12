Lime lance une formule d’abonnements, bientôt en France ?

Lime fait partie, à Paris, des grands gagnants de cette grève des transports qui dure depuis le 5 décembre dernier. Comme Uber, Vélib et les autres, l’entreprise qui perd toujours des sommes colossales d’argent, a vu son trafic augmenter radicalement. Pourtant, la petite innovation que l’entreprise vient de lancer n’est pas encore disponible dans l’Hexagone. On vous présente LimePass.

LimePass, pour un abonnement à la semaine pour débloquer la trottinette

Cette nouvelle offre vient donc d’être lancée par l’entreprise qui propose des vélos à pédale, à assistance électrique ou encore des trottinettes électriques. Pour l’instant limitée aux Etats-Unis, à l’Australie et à la Nouvelle Zélande, cette offre permet de se débarrasser du coût de déverrouillage de l’appareil.

Concrètement à chaque fois que vous prenez un des véhicules, vous payez un coût fixe de 1 euro en général. Puis, chaque minute vous est facturée en surplus.

Le prix de ce nouvel abonnement n’est pas fixe et dépendra aussi des différents marchés. Mais, selon The Verge, on parle de 4,99 dollars par semaine. Aux Etats-Unis, le coût du déblocage est de 1 dollar. Au bout de 5 usages par semaine, l’abonnement est donc rentabilisé. Reste que cela reste encore plutôt élevé surtout quand il reste encore le coût ultérieur par minute.

A titre de comparaison, d’autres entreprises ont lancé un système d’abonnement aux Etats-Unis. Bird propose ainsi une formule tout inclus à 24,99 dollars par mois, qui vous permet d’avoir votre propre engin et de l’utiliser autant que vous le souhaitez par mois. C’est donc un coût plus élevé, mais aussi qui permet un usage plus souple. Reste que les utilisateurs doivent aussi recharger leur engin.

Uber qui gère aussi Jump, permet d’avoir un Ride Pass, vendu au même prix, qui permet aussi de bénéficier de la livraison gratuite avec Uber Eats. A chaque entreprise son modèle. Reste à savoir celui qui survivra.