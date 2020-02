L’industrie de l’eSport connaît toujours une croissance très rapide

Trois milliards de dollars de chiffre d’affaires mondial en 2022. Ce n’est encore qu’une prévision mais cela donne une idée de la gigantesque expansion de l’eSport actuellement en cours. Un rapport rendu par la société Hitmaker, site de recherche d’emploi spécialisé dans ce domaine, permet de mieux mesurer ce phénomène à l’échelle de la planète.

Twitch principal pourvoyeur d’emplois

Entre 2018 et 2019, le nombre d’emplois disponibles dans le domaine du sport électronique est en effet passé de 5896 à 11 027 dans le monde. Cela représente une croissance de 87 %. Dans le détail, les États-Unis représentent plus de la moitié du total : 56,36 % contre 46,01 % en 2018. Le Royaume-Uni est le deuxième pays le plus actif dans le domaine de l’eSport avec 677 emplois, il pèse 6,14 % du total. C’est un peu plus que le Canada qui arrive en troisième position avec 470 emplois et 4,26 % de l’ensemble.

L’étude fournit également des informations sur les entreprises qui embauchent le plus dans le secteur. Twitch domine très largement en générant 1334 emplois soit 12,10 % de l’ensemble des opportunités. Riot Games et Epic Games suivent avec respectivement 757 et 373 postes proposés.

Le rapport note aussi que les femmes sont plus nombreuses à exercer dans le domaine de l’eSport : 15,63 % contre 14,04 % en 2018. Au rythme actuel, il faudrait toutefois attendre encore 22 ans pour atteindre la parité.

Autre enseignement de ce travail, les contrats à temps plein salariés sont en forte croissance et Hitmaker estime qu’ils représentent 75 % des emplois proposés sur son site.

Les universités américaines sont bien conscientes des opportunités de croissance et certaines tentent même d’orienter leurs étudiants vers ce secteur pourvoyeur d’emplois de joueurs mais également dans les domaines administratifs et commerciaux. En France aussi, les choses avancent et certains n’hésitent pas à tenter leur chance. C’est notamment le cas d’Antoine Griezmann qui vient de lancer sa propre équipe. Les premières sessions de recrutement connaissent un succès assez impressionnant.