L’iPhone 12 va booster les ventes d’écouteurs (avec ou sans fil)

Ce mois d’octobre, Apple a finalement dévoilé ses nouveaux iPhone. Et à la surprise de tous, la firme a indiqué qu’il ne livrera plus ses appareils avec des changeurs ni des écouteurs. Apple indique que cette décision est un geste pour l’environnement.

En effet, en retirant le chargeur et les écouteurs de ses packagings (en supposant que les utilisateurs en ont déjà chez eux), la firme de Cupertino souhaite limiter les déchets électroniques générés par ses produits. Mais l’absence d’écouteurs dans le packaging de l’iPhone 12 mini, de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max pourrait également doper les ventes d’écouteurs (avec ou sans fil) puisque certains utilisateurs devront acheter l’accessoire séparément.

Bien que la décision de la firme ait été moquée par ses concurrents, les rumeurs évoquent déjà de très bonnes prévisions pour les ventes d’écouteurs d’Apple. Dans un article publié il y a quelques jours, DigiTimes cite des sources proches du dossier qui auraient indiqué que les prochains mois s’annoncent très bons pour les AirPods mais également pour les écouteurs filaires d’Apple (notamment les écouteurs Beats Flex qui feraient un excellent début).

On notera aussi que même avant le lancement des iPhone 12, les AirPods se vendaient déjà très bien. Au mois d’aout, des prévisions de Counterpoint Research indiquaient que les expéditions d’écouteurs sans fil d’Apple devraient passer de 61 millions d’unités en 2019 à 82 millions d’unités cette année.

Par ailleurs, les écouteurs sans fil appartiennent à la catégorie wearables qui, malgré la crise du COVID-19, connaitra une hausse du volume des expéditions en 2020.

Apple a retiré les écouteurs de ses packagings, sauf en France

On rappelle que si Apple ne vend plus ses iPhone avec des écouteurs filaires, la France fait figure d’exception. En effet, Apple, et les autres constructeurs sont légalement tenus de vendre leurs smartphones avec des écouteurs dans l’Hexagone.

Il est en effet indiqué dans une loi que les smartphones « ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications ».

En tout cas, la question est maintenant de savoir si les autres constructeurs ne vont pas emboiter le pas et retirer, à leur tour, les écouteurs et le chargeur de leurs coffrets.

Comme nous vous l’expliquions plus haut, Apple a été moqué par ses concurrents. Cependant, ce ne serait pas la première fois que la firme de Cupertino est moquée par des fabricants de smartphones Android qui feront exactement la même chose qu’Apple quelques années plus tard.

Par exemple, lorsqu’Apple a décidé de ne plus mettre de prise jack pour les écouteurs sur ses smartphones, cela a été moqué par Samsung. Pourtant, quelques années plus tard, le constructeur coréen a dû retirer cette publicité qui se moquait d’Apple.

Pourquoi ? À son tour, Samsung a lancé un smartphone sur lequel il n’y a pas de prise jack pour les écouteurs.