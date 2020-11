L’iPhone pliable serait toujours dans les tuyaux

Alors que Samsung a déjà lancé quatre smartphones à écrans pliables, des rumeurs suggèrent qu’Apple est également en train de développer ce type d’appareil. Cependant, contrairement à son rival coréen, la firme de Cupertino ne semble pas pressée.

D’après un article publié par MacRumours, qui relaie un média chinois, Apple aurait commencé à envoyer des prototypes d’iPhone pliable à Foxconn, le fournisseur qui assemble la majorité de ses iPhone, pour faire des tests. L’objectif serait de lacer le premier modèle en septembre 2022.

Plus précisément, Apple aurait demandé à son partenaire de tester l’utilisation d’un écran OLED et l’utilisation d’un écran Micro-LED, car ces choix technologiques ont un impact sur l’assemblage. Foxconn serait également chargé de tester la durabilité des prototypes. Les articulations devraient être en mesure de résister à 100 000 ouvertures et fermetures. Sinon, c’est Samsung qui serait le fournisseur d’Apple pour les écrans pliables.

Une autre source évoque un appareil avec deux écrans séparés

Bien entendu, pour le moment, toutes les informations ci-dessus sont encore à considérer avec une extrême prudence, étant donné que celles-ci ne proviennent pas de sources officielles. En tout cas, ce n’est pas la première fois qu’on entend des rumeurs au sujet d’un projet d’iPhone pliable.

Par exemple, en aout, nous avons relayé une rumeur lancée par le Youtubeur Jon Prosser qui indiquait que le prototype sur lequel Apple travaille actuellement ne ressemble pas aux smartphones pliables de Samsung, Huawei ou Motorola. En effet, au lieu d’utiliser des écrans pliables, la firme de Cupertino développerait un appareil avec deux écrans séparés, un peu comme le Surface Duo de Microsoft.

Néanmoins, lorsque cet appareil est ouvert, il donnerait l’impression qu’il ne s’agit que d’un seul écran. Grâce à cela, Apple pourrait être en mesure de proposer un smartphone pliable, mais sans les aléas des écrans pliables qui sont plus fragiles que les écrans conventionnels.

Notons qu’actuellement, Google s’intéresserait également aux smartphones pliables. La firme de Mountain View pourrait sortir un modèle l’année prochaine, en même temps que le Pixel 6 et le Pixel 6 XL.

Pendant ce temps, d’autres entreprises s’intéressent déjà aux écrans enroulables (ou extensibles)

Notons qu’actuellement, une autre technologie intéresse déjà quelques constructeurs : les écrans enroulables ou extensibles. Il y a quelques mois, l’entreprise TCL a donné un aperçu d’un concept phone avec ce type d’écran. Et lors de la présentation du LG Wing, LG a aussi laissé un indice suggérant qu’il lancera bientôt un smartphone à écran extensible.

D’après les rumeurs, ce smartphone de LG pourrait être lancé au premier trimestre 2021. Sinon, aujourd’hui, la marque chinoise Oppo pourrait aussi lever le voile sur un concept phone avec un écran enroulable ou extensible. C’est en tout cas ce qui est suggéré par un teaser publié cette semaine.