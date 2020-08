[Live🔴] Découvrez les 35 nouveaux jeux de l’Opening Night Live de la Gamescom 2020

Ce soir à 20h, c’est le gros événement de cette fin d’été dans l’industrie du jeu vidéo. Sans la crise du Covid-19, cela aurait de l’être le lancement de la fameuse Gamescom 2020 avec le pré-show de lancement. Comme l’année dernière, le producteur Geoff Keighley sera aux commandes de l’Opening Night Live, une soirée de deux heures ayant pour but de dévoiler de nouveaux jeux et de présenter des jeux qui ont été annoncés il y a peu !

Au programme, des jeux PC, PS4, Xbox One, et Nintendo Switch. Mais également des jeux PS5 et Xbox Series X, car oui, la next-gen sera bien à l’honneur ce soir ! Une démonstration de gameplay du prochain Ratchet & Clank Rift Apart sur PS5. Nous devrions également voir une nouvelle démo de Mafia : Definitive Edition, découvrir la saison 02 de Fall Guys et découvrir de nouvelles informations sur le très attendu Call of Duty Black Ops : Cold War.

Parmi les studios et éditeurs partenaires ce soir, nous allons avoir droit à des annonces de Bungie, Deep Silver, Warner Bros, PlayStation, Xbox, EA, Gearbox ou encore Focus Home. Une belle soirée en perspective ! Rendez-vous donc ce soir à partir de 20h pour découvrir en LIVE les prochaines annonces et les prochaines présentations des jeux de demain !

20h – Le début de l’événement est prévu pour 20h.

20h02 – Geoff Keighley est à l’heure et lance l’Opening Night Live par un assez long discours en teasnt un peu toutes les choses que nous allons voir et que nous avons déjà détaillé juste au dessus de la vidéo !

20h03 – Cela commence par une petite interview d’un membre de Treyrach pour parler de Call of Duty Black Ops Cold War. Plusieurs fin seront au programme de ce nouveau Call of avec des choix à faire au cours de l’aventure. Il sera possible de créer et personnaliser son personnage.

20h05 РApr̬s quelques ̩changes, nous d̩couvrons pour la premi̬re fois du gameplay de Call of Duty Black Ops Cold War. Pour rappel, le jeu arrivera le 13 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC, PS5 et Xbox Series X. Sur les consoles next-gen il sera compatible en 4K et 120 FPS.

20h09 – Place à l’annonce d’un nouveau jeu inédit avec Unkown9 Awakening. Nous découvrons une jeune fille qui peut contrôler le temps et voir des choses que le commun des mortels ne peuvent pas voir. Pas plus d’informations pour ce jeu prévu sur PC et next-gen.

20h11 – Place à un aperçu exclusive de la prochain extension de Doom Eternal avec The Ancien Gods (Part.I) qui sera disponible le 20 octobre 2020.

20h12 – Place à un petit moment de BioWare pour une World Premiere. Cela commence par une interview de plusieurs membres de l’équipe à travers un petit film. Nous découvrons plusieurs aperçus et concept art de leur futur jeu en développement. Il s’agit très surement du prochain Dragon Âge.

20h17 – C’est l’apparition de Christopher Lloyd sur un air de Back To The Future pour annoncer le prochain Surgeon Simulator 2. Alors forcément, la hype redescend très vite. Le jeu est disponible dès maintenant.

20h20 – Nouvelle world premiere avec l’annonce de Bridge Constructor The Walking Dead. Une simulation de construction de ponts… Dans l’univers de The Walking Dead !

20h22 -Annonce du prochain Sam & Max qui font leur grand retour. Nous avons le droit qu’à un très court trailer avec de nouvelles informations « plus tard ».

20h25 – Nouvelle world première dans l’univers World of Warcraft avec le lancement d’un petit court métrage intitulé « Afterlives – Bastion » pour annoncer l’extension Shadowlands qui débarquera le 27 octobre 2020.

20h32 – Place donc à la présentation et au trailer de la nouvelle extension de World of Warcraft Shadowlands.

20h33 – Annonce d’un nouveau jeu avec Warhammer qui débarquera sur PS4, Xbox One et PC pour 2021.

20h35 – Place désormais à Crash Bandicoot 4 It’s About Time. Nous avons le droit à une petite vidéo humoristique de la mascotte Crash Bandicoot qui arrive à Cologne dans une Gamescom déserte. Mais place désormais à du gameplay et la présentation d’une nouvelle fonctionnalité du jeu.

Les niveaux seront dotés d’une fonction « flashback » où il faudra trouver des cassettes à récupérer et qui débloqueront différents bonus comme des niveaux bonus.

20h38 – Nouvelle présentation de Outriders qui propose des décors vraiment sympathiques et qui fixe sa date de sortie pour la fin d’année 2020.

20h40 – Nouvelle présentation de plusieurs jeux qui viennent d’arriver comme le Battle-Royale d’Ubisoft, le nouveau Captain Tsubasa Rise of New Champions ou encore nouvelle présentation Necromunda de Focus Home.

20h42 – Petit moment de pause avec un retour plateau de Geoff Keighley et nouvelle World Premiere. Nous découvrons un jeu assez étrange qui semble être fait tout en pixel comme Minecraft. Il semblerait uqe le but du jeu soit d’avancer coûte que coûte dans un décor pixelisé. Il s’agit finalement de Teardown.

20h46 – Place désormais à une présentation de Little Nightmares II. Nous découvrons donc un trailer très glauque et malsain, à l’image du premier opus. L’ambiance semble être encore plus terrifiant que le premier. Le jeu arrivera le 21 février 2021 sur PS4, Xbox One et PC et plus tard en 2021 sur PS5 et Xbox Series X.

20h48 – Présentation d’un nouveau jeu de catch. Une présentation complètement décalée avec un jeu qui n’a pas l’air incroyable avec des graphismes d’un autre temps. Disponible le 18 septembre.

20h50 – Arrivée d’IGN qui va récompenser les meilleur jeux du salon avec Watch Dogs Legion pour le meilleur jeu d’aventure. Star Wars Squadrons pour le meilleur jeu d’action. Nous avons aussi Curious Expedition 2 dans le meilleur jeu indépendant. C’est assez curieux étant donné qu’aucun jeu n’est disponible pour le moment.

20h52 – Place désormais à une nouvelle présentation de Star Wars Squadrons. Un trailer très classe avec l’apparition de la princesse Leia, et une immense hype avec les musiques cultes. Nous découvrons un trailer qui présente les deux factions des pilotes que nous piloterons. La vue en mode cockpit semble assez incroyable (surtout en VR).

20h55 – Annonce du DLC de Star Wars pour les Sims 4. L’extension « Journée à Batuu » arrivera le 8 septembre 2020.

20h59 РNouvelle pr̩sentation du jeu 12 Minutes.