Les Game Awards 2020 sont maintenus, mais dans une version totalement revisitée

Avec la triste année que nous vivons, il est difficile de savoir quels événements pourront bien avoir lieu dans le monde du jeu vidéo, mais aussi dans le monde du divertissement en général. Après l’E3 en juin, la Gamescom en août, la Paris Games Week en octobre, voilà que les événements de 2021 commencent déjà à être menacés à l’image du salon de l’automobile de Genève qui est d’ores et déjà annulé. Certains tentent de faire de la résistance comme le CES de Las Vegas qui est pour le moment maintenu dans une version « physique » et online en janvier 2021.

Ainsi, il était assez difficile de savoir quels événements survivront à cette pandémie mondiale. Alors que son Summer Game Fest touche à sa fin, Geoff Keighley semble sur un petit nuage. Alors qu’il présentera jeudi soir l’Opening Night Live, la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, ce dernier annonce qu’il maintient bel et bien sa nouvelle édition des Game Awards en décembre prochain… Mais dans une version revue et adaptée au Covid-19.

The Game Awards Online

Il s’agira de la plus grande cérémonie des Game Awards à ce jour. Voilà comment Geoff Keighley a confirmé que l’édition 2020 aura bien lieu. C’est au cours d’un entretien entre IGN et le producteur de nombreux événements dans l’industrie du jeu vidéo (l’E3 Coliseum, l’Opening Night Live, les Summer Game Fest et donc les Game Awards) que de nombreuses informations sur l’homme qu’il est et son parcours ont été révélées.

Bien entendu, au cours de la conversation le journaliste d’IGN est forcé de demander si les Game Awards 2020 sont maintenus, repoussés ou tout simplement annulés. Et à cela, Geoff Keighley répond ceci.

« Ouais … ce que je vais dire à ce sujet, c’est que nous avons un plan très intéressant pour l’émission cette année. Nous allons réellement le faire. Beaucoup de gens nous demandent : « Est-ce que vous allez retarder les Game Awards ? Les Oscars sont reportés, est-ce que vous allez reporter les Game Awards? » Nous n’allons absolument pas les reporter. Nous en partagerons plus dans les semaines à venir, mais ce sera probablement notre plus grand spectacle à ce jour.

Bien que le producteur compte nous en dire un peu plus dans les prochaines semaines, il se pourrait que l’on puisse avoir un premier aperçu de la forme que pourraient prendre les Game Awards en 2020. En effet, le show sera assez similaire à celui de l’Opening Night Live de la Gamescom jeudi.

Nous n’allons évidemment pas avoir 10 000 personnes dans une même pièce, physiquement, pour le show, mais je pense que … vous verrez un peu de cela avec la façon dont nous allons faire à la GamesCom. Nous serons certainement plus que seulement moi dans une salle, annonçant les gagnants. Je suis vraiment passionné à continuer de faire le spectacle en direct, par opposition à quelque chose de pré-enregistré. Donc, oui, nous travaillons sur des scénarios pour présenter le spectacle en direct avec un peu de show aux gens … sans que le public puisse acheter des billets pour venir au spectacle.

Contrairement à la plupart des prises de paroles de Sony et Microsoft sur la next-gen, les Game Awards seront donc en LIVE avec quelques invités et des surprises pendant le show. C’est donc une bonne nouvelle puisque cela veut dire que l’on aura droit à l’annonce de nouveaux jeux, certainement à la présentation d’autres jeux, à des surprises, mais aussi et surtout aux traditionnelles récompenses pour élire les différents jeux, personnalités et studios qui ont marqué l’année.

Pour rappel, c’est au cours des Game Awards 2019 que Microsoft avait dévoilé sa fameuse Xbox Series X l’année dernière alors que cela n’était pas du tout prévu. On espère avoir de belles surprises comme celle-là cette année encore !

Concernant le fameux titre du GOTY, le Game of the Year (jeu de l’année) la compétition risque d’être assez serrée cette année avec The Last Of Us Part II, CyberPunk 2077 ou encore Ghost of Tsushima.