[Live🔴] Découvrez les premiers jeux Xbox Series X en direct !

Après une première prise de parole le 7 mai lors d’un Inside Xbox qui a fait beaucoup parler, Microsoft est enfin prĂŞt Ă dĂ©voiler son futur. Lors de la première prise de parole, la communication de Microsoft Ă©tait un peu trop enthousiaste pour nous montrer finalement que très peu de jeux, très peu de gameplay et beaucoup de jeux indĂ©pendants. Ainsi, malgrĂ© un très bon LIVE, les joueurs Ă©taient déçus de cette première prise de parole « next-gen ».

Quelques semaines plus tard, Sony réalisait un sans-faute avec une première conférence PS5 de très bonne qualité avec de nombreux jeux et quelques petites claques next-gen dont Ratchet & Clank ou encore Horizon Forbidden West.

Aujourd’hui, Microsoft doit se rattraper et doit nous offrir un moment incroyable. Et vu les rumeurs, cela devrait être assez incroyable. Découvrez donc dès maintenant l’avenir de Xbox, les premiers jeux next-gen du Xbox Series X..

18h – Pas de retard pour Microsoft qui lance son showcase avec un premier jeu qui semble ĂŞtre dans l’espace. On attaque tout de suite avec Halo ?

18h03 – Effectivement, le showcase commence bien avec une prĂ©sentation et une dĂ©mo de gameplay d’Halo Infinite. Nous avons le droit Ă une dĂ©mo sur la fameuse planète, avec un gameplay qui commence par quelques bugs et de nombreux ralentissements (qui viennent sans doute de la qualitĂ© du stream et non du jeu en lui-mĂŞme).

18h08 – La dĂ©mo se poursuit avec quelques petits bugs, mais le plus « intriguant » c’est que la claque next-gen n’est pas rĂ©ellement prĂ©sente. Le jeu est beau, mais très loin de surclasser de nombreux jeux actuels sur PS4 et Xbox One.

18h12 – Après dix minutes de dĂ©mo, nous avons le droit Ă quelques informations avec un jeu deux fois plus ambitieux. Le jeu tournera en 60FPS, avec une campagne solo qui sera la plus grosse jamais rĂ©alisĂ©e.

18h13 – Annonce de State of Decay 3 via une cinĂ©matique très impressionnante. Il ne s’agit pas de gameplay, mais la cinĂ©matique est tout de mĂŞme incroyable !

18h15 – Phil Spencer entre en scène pour un petit discours et nous annoncer que tous les jeux qui seront prĂ©sentĂ©s ce soir seront directement intĂ©grĂ© dans le Xbox Game Pass. Phil Spencer annonce par la mĂŞme occasion Forza Motorsport 8.

18h16 – Annonce de Forza Motorsport (pas de 8). Une cinĂ©matique très très belle mais très courte et sans dĂ©monstration de gameplay.

18h17 – PrĂ©sentation d’un nouveau trailer d’Everwild, le nouveau jeu de Rare Studio. Et c’est encore une fois très beau avec un style graphique bien particulier. Malheureusement, encore une fois, pas de gameplay, juste un trailer et aucune date de sortie.

18h19 – PrĂ©sentation via un nouveau trailer de Tell Me Why, la nouvelle exclusivitĂ© sur Xbox dĂ©veloppĂ© par les français Dontnod Entertainement.

18h22 – Moon Studios entre en scène pour annoncer la version Xbox Series X d’Ori and the Will of the Wisps. Une version en 4K native et jusqu’Ă 120FPS ! Cette version arrivera en 2020 et sera smart delivery (donc offert sur Xbox Series X si vous l’avez sur Xbox One).

18h24 – PrĂ©sentation du nouveau DLC de The Outer Worlds avec Peril on Gorgon. Sortie le 9 septembre 2020.

18h26 – Nouvelle prĂ©sentation de Grounded par Obsidian avec l’annonce d’un partenariat avec CD Projekt Red pour des items et des skins aux couleurs de CyberPunk 2077.

18h27 – PrĂ©sentation du nouveau jeu d’Obisidian qui Ă l’air assez impressionnant. Il s’agit d’Avowed mais lĂ encore, aucun gameplay et très peu d’informations.

18h30 – Int/.Night prĂ©sente un nouveau jeu interactive qui semble lĂ encore très sympa. Mais lĂ encore, nous avons le droit Ă une bande annonce et aucun gameplay. Il s’agit de As Dusk Falls.

18h32 – Nous arrivons Ă la moitiĂ© du rendez-vous et c’est au tour de Ninja Theory de prendre la parole avec Hellblade II.

18h34 – Jack Black entre en scène pour parler la prĂ©sentation de Psychonauts 2. LĂ encore, il s’agit d’un jeu qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© annoncĂ© il y a de nombreuses annĂ©es.

18h38 – PrĂ©sentation de la nouvelle grosse extension de Destiny 2 qui, lĂ encore, est du dĂ©jĂ vu et dĂ©jĂ annoncĂ©. Beyond Light arrivera le 10 novembre 2020.

18h40 – Annonce d’un nouveau jeu qui sera disponible dès le lancement de la Xbox Series X. Il s’agit de l’annonce de S.T.A.L.K.E.R 2 qui sera une exclusivitĂ© et disponible dès le lancement de la Xbox Series X.

18h42 – Annonce d’un nouveau jeu lĂ encore en exclusivitĂ© pour le lancement de la Xbox Series X. Il s’agit du nouveau Warhammer avec 40.000 Darktide prĂ©vu pour 2021. Ce qui est assez surprenant puisque la Xbox Series X est prĂ©vu pour 2020. On peut alors penser que le jeu sera une exclusivitĂ© lors de son lancement ?

18h44 – VidĂ©o intrigante de plusieurs personnes jouer Ă un jeu musical. Il s’agit de Tetris Effect Connected prĂ©vu pour la fin d’annĂ©e 2020.

18h45 – Annonce d’un nouveau jeu qui ressemble techniquement assez Ă Grounded. Cette fois, nous avons le droit Ă du gameplay. Il s’agit de The Gunk, mais lĂ encore ce n’est pas Ă la hauteur de la next-gen.

18h47 – Place Ă la prĂ©sentation de The Medium. Et on espère que ce sera via du gameplay. Effectivement nous avons le droit Ă une vidĂ©o de gameplay, l’occasion de nous montrer la possibilitĂ© de switcher de dimension.

18h49 – SEGA annonce Phantasy Star Online 2, un tout nouveau jeu prĂ©vu pour 2021.

18h51 – Annonce du prochain jeu de Remedy. Il s’agit d’une prĂ©sentation de CrossfireX. Un trailer avec un peu de gameplay et des sĂ©quences plutĂ´t jolies. Le jeu semble assez variĂ© et ce dernier est prĂ©vu pour 2020.

18h54 – Après un petit rĂ©sumĂ©, c’est au tour du « One More Thing » de la part de Playground Games. Il y a de grandes chances pour que ce soit le fameux « Fable IV ».

18h55 – Effectivement, Microsoft annonce Fable (pas de 4). HĂ©las, encore une annonce très courte et sans gameplay.

18h56 – C’est la fin de cet Xbox Games Showcase. HĂ©las, cela reste assez dĂ©cevant puisque nous avons eu très peu d’annonces de nouveaux jeux. Nous n’avons eu pratiquement aucun gameplay. Et surtout, nous cherchons Ă©normĂ©ment la claque des « 12 teraflops » qui est tellement mise en avant par Xbox depuis la fin de l’annĂ©e 2019. La next-gen arrive Ă grands pas, il restera encore quelques semaines pour annoncer de nouvelles choses, mais nous avons vraiment hâte de vibrer comme il se doit !