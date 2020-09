[Live🔴] Suivez avec nous l’Ubisoft Forward et découvrez les prochains jeux PS5, Xbox Series X et Xbox Series S

Ce soir, l’Ă©diteur français Ubisoft prend la parole pour nous prĂ©senter leurs futures productions qui arriveront dès la fin de l’annĂ©e sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Mais aussi sur la PS5, la Xbox Series X et la Xbox Series S. Au programme, des informations et des dĂ©tails sur des jeux dĂ©jĂ annoncĂ©s comme le très attendu Assasin’s Creed Valhalla, FarCry 6 ou encore Watch Doge Legion.

Mais l’Ă©diteur français devrait aussi lever le voir sur de nouveaux jeux inĂ©dits qui n’ont pas encore Ă©tĂ© annoncĂ©. On parle ainsi d’un remake de l’excellent Prince of Persia. Rendez-vous donc Ă 21h pour dĂ©couvrir tout cela minute par minute !

Ubisoft Forward – Le programme de la soirĂ©e

Programme de la soirée #UbiForward :

20h : Pré-show

21h : Conférence

21h45 : Post-show pic.twitter.com/UG0hcCx1ki — Ubisoft FR 🔜 #UbiForward (@UbisoftFR) September 10, 2020

Ubisoft Forward – Le Live

Ubisoft Forward – Le dĂ©tail des annonces

21h – DĂ©but de la confĂ©rence ! Lors du prĂ©-show, Ubisoft annonce d’ores et dĂ©jĂ une expĂ©rience VR sur FarCry 3 avec Vaas Montenegro !

Dans Far Cry VR: Dive Into Insanity vous pouvez dĂ©couvrir une expĂ©rience de rĂ©alitĂ© virtuelle basĂ©e sur la localisation qui ramènera les joueurs dans les Ă®les tropicales de Far Cry 3, oĂą ils retrouveront le mĂ©chant maniaque Vaas. DĂ©veloppĂ©e en partenariat avec Zero Latency, l’expĂ©rience poussera les joueurs Ă travailler ensemble pour explorer les Ă®les, se battre pour leur survie et Ă©chapper Ă Vaas et Ă ses hommes de main.

Le jeu sera lancé en 2021.

21h01 – Cela commence d’ores et dĂ©jĂ par Gods & Monster qui change de nom et devient Immortals Fenix Rising. Le jeu prĂ©sente une bande-annonce très sympathique et annonce sa date de sortie pour le 3 dĂ©cembre 2020. Il sera possible de choisir le sexe de son personnage, et il sera possible de le personnaliser tout au long de l’aventure Ă force de dĂ©couvrir de nouveaux objets, de nouvelles tenues et de nouveaux items !

Il sera possible d’affronter plusieurs crĂ©atures mythiques de la mythologie grecque. Le jeu tournera essentiellement autour de la mythologie grecque dans un monde divisĂ© en plusieurs rĂ©gions qui seront toutes contrĂ´lĂ©es par un Dieu diffĂ©rent. Le jeu sera bien entendu en open-world. Dans Immortals Fenyx Rising, le destin du monde est en jeu… Et vous ĂŞtes le dernier espoir des dieux.

Une démo exclusive pour Google Stadia sortira avant la sortie du jeu.

21h10 – Ubisoft confirme les rumeurs des dernières heures avec le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps. Le jeu arrivera le 21 janvier 2021. L’idĂ©e d’Ubisoft Ă©tait de respecter l’univers, l’ambiance, le gameplay, tout en y apportant quelques nouveautĂ©s et amĂ©liorations pour le dĂ©placement et la vitesse du Prince. Le jeu semble plutĂ´t joli, si l’on ne s’attarde pas trop sur les visages.

Il s’agit par ailleurs du tout premier remake d’Ubisoft. Si vous prĂ©commandez le jeu, vous aurez le droit Ă plusieurs bonus de prĂ©commandes comme l’ensemble « Retour aux Sources », qui inclut la tenue originelle ainsi que l’ensemble d’armes originelles du Prince, mais aussi un filtre d’Ă©cran retro pour donner au jeu une apparence old-school emplie de nostalgie !

21h15 – Ubisoft enchaĂ®ne maintenant avec Hyper Scape, sont fameux Battle-Royale. Cela va sans doute parler de nouveau contenu. Plus prĂ©cisĂ©ment, c’est le mode « Turbo » qui est prĂ©sente. Ce dernier vous proposera d’Ă©liminer les autres escouades ou de vous emparer de la couronne pour gagner. Jouez avec un arsenal fusionnĂ© au maximum et avec une barre de vie qui se rĂ©gĂ©nère plus vite.

21h18 – Annonce de la coupe du monde de Rainbow Six Siege pour l’Ă©tĂ© 2021. Le jeu rassemble depuis 5 ans plus de 60 millions de joueurs. Tony Parker devient ambassadeur de la coupe du monde Rainbow Six Siege. Ubisoft annonce par la mĂŞme occasion que la nouvelle saison de Rainbow Six Siege commence ce soir ! Ubisoft est heureux d’annoncer qu’il s’agira de la plus grosse saison jamais faite sur Rainbow Six Siege et qu’elle accueillera un invitĂ© de marque : Le fameux Sam Fisher de Splinter Cell.

Rainbow Six Siege arrivera en 4K, 120FPS sur PS5 et Xbox Series X d’ici la fin de l’annĂ©e par l’intermĂ©diaire d’une mise Ă jour gratuite !

21h26 – Annonce du retour d’un « Grand Favoris » par Ubisoft…. Sam Fisher ? Rayman ? Non. Il s’agit de Scott Pilgrim pour la fin d’annĂ©e 2020. Pas sĂ»r que ce soit vraiment le grand favoris ceci dit.

21h28 – Place Ă Watch Dogs Legion. Ubisoft annonce que le chanteur Stormzy devient « l’ambassadeur » du jeu. On apprend ainsi que ce dernier fera partie d’une mission spĂ©ciale disponible au lancement dans Watch Dogs : Legion.

Nous assistons Ă une nouvelle prĂ©sentation du jeu qui est encore une fois très orientĂ©e vers le changement de personnage Ă l’infini. On espère que tout le jeu ne reposera pas lĂ dessus. En tout cas, Ubisoft le prĂ©cise encore : De chauffeur Ă l’artiste de rue, chaque Londonien a son histoire unique, ses compĂ©tences et sa personnalitĂ©. Tout le monde peut ĂŞtre recrutĂ©, littĂ©ralement…

Ubisoft annonce aussi que le personnage Aiden Pearce (Watch Dogs 1) sera jouable dans le prochain Watch Dogs Legion. Le jeu arrivera le 29 octobre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Plus tard sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.

21h35 – Ubisoft annonce une « dernière surprise » ! Il s’agit de Riders Republic. Il s’agira d’un jeu de sport extrĂŞmes (un peu comme Steep). Le jeu est dĂ©signĂ© comme le « paradis des sports extrĂŞmes ». Le jeu regroupe sept rĂ©gions issues des meilleurs parcs nationaux amĂ©ricains.

Ski, vĂ©lo, snowboard, wingsuit, il y aura Ă©normĂ©ment de choses Ă faire dans le jeu. Nous avons le droit pour terminer Ă une première vidĂ©o de gameplay sur console next-gen. Il sera possible de faire des Ă©preuves plus ou moins en monde ouvert. Il sera possible de choisir jusqu’Ă cinq disciplines diffĂ©rentes.

Il sera possible de faire des « Masse Riders », qui sont des courses avec Ă©normĂ©ment de joueurs (plus de 50). Cela risque d’ĂŞtre assez intĂ©ressant et drĂ´le ! Le jeu sortira le 25 fĂ©vrier 2020 sur PS4, Xbox One, PC, mais aussi sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.

21h45 – Ubisoft est Ă l’heure, et la confĂ©rence se termine pile Ă l’heure prĂ©vue. Ubisoft donne rendez-vous pour une nouvelle confĂ©rence Ubisoft Forward prochainement !