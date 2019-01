Les livraisons de Tesla Model 3 commencent-elles en Europe ?

Depuis quelques semaines, de nombreux indices tendent à prouver que Tesla prévoit de débuter les envois des Model 3 lors du premier trimestre 2019. Un tweet diffusé cette semaine par le compte Somehow, we lost. vient à nouveau confirmer ce que les acheteurs européens de la voiture électrique attendent depuis longtemps.

Sur des photos prises à la va-vite, on peut en effet apercevoir des milliers de véhicules stationnés sur un immense parking qui semble situé les quais du port de San Francisco, près d’un grand bateau cargo amarré juste à côté. Et il y a de fortes chances que celui-ci se prépare à voyager vers le vieux continent.

Die Invasion beginnt. Tausende @Tesla Model 3 machen sich gerade auf den Weg nach Europa. Bald werden es zehntausende, hunderttausende, Millionen sein. Und die deutsche Automobilindustrie schaut hilflos zu. 🦕💥☠️ pic.twitter.com/ojHE5cRCdN — Somehow, we lost. 💥🚙 (@somehowwelost) 11 janvier 2019

La Tesla Model 3 bientôt livrée en France ?

S’il n’est pour le moment pas possible de connaître la route exacte qu’empruntera le Glovis Captain, des informations quant à sa position sont régulièrement mises à jour sur le site MarineTraffic, un équivalent de FlightRadar24 pour les bateaux. L’embarcation appartient à Hyundai, qui développe une filiale spécialisée dans le transport maritime d’automobiles.

Disponible début février dans l’Hexagone, soit dans un mois tout au plus, la Model 3 construite par Tesla aurait déjà conquis un grand nombre de conducteurs français depuis l’ouverture des précommandes.

Quelles performances pour ce modèle ?

Pour rappel, la berline conçue par la firme d’Elon Musk est personnalisable à volonté afin que les acheteurs puissent choisir les caractéristiques techniques qu’ils préfèrent.

Ainsi, sur le site de la marque, un configurateur permet déjà de sélectionner la version la moins chère à 53 500€. En rajoutant l’option de pilotage automatique et un moteur plus puissant, il est possible de grimper à plus de 70 000€ : de quoi s’offrir le bolide de ses rêves.