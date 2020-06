L’ONU développe un outil pour prédire l’efficacité des politiques de développement

En septembre 2015, les états membres des Nations Unies ont adopté les Objectifs de développement durable. D’ici 2030, l’ambition est de tenir dix-sept engagements très ambitieux tels que l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, la protection de la planète ou encore l’égalité des sexes.

Atteindre ces cibles n’est pas forcément très simple, et même si les choses avancent, la réalisation pleine et entière de cet agenda semble plutôt compromise. Pour y parvenir, l’ONU a présenté un nouvel outil de simulation informatique. L’idée est d’aider les gouvernements dans leurs prises de décision en leur permettant d’anticiper l’impact de leurs actions sur les Objectifs de développement durable.

Quand une IA simule les conséquences d’une politique économique

Concrètement, ce système appelé « Policy Priority Inference » est réalisé en partenariat avec l’Institut Alan Turing de Londres. Il va simuler l’action des agents afin de prédire les conséquences d’une politique publique. Le modèle intègre pour cela des données telles que les budgets publics, l’impact des dépenses passées sur des sujets en particulier, ou encore l’estimation des pertes liées à des failles relevées dans un pays donné. Les informations recueillies initialement seront donc déterminantes si l’on veut que ce dispositif fonctionne.

Selon le MIT Technology Review, l’Uruguay et le Mexique testent actuellement cet outil, et pourraient être rejoint par la Colombie et le Royaume-Uni. Il sera intéressant de voir la pertinence des analyses du système et si les gouvernement décident au final de tenir compte de ses prescriptions.

La Policy Priority Inference n’est pas sans rappeler l’expérience menée par la startup californienne Salesforce. L’entreprise a en effet développé une IA qui simule la façon dont les agents économiques pourraient se comporter dans la vraie vie. L’idée est là encore de prévoir les conséquences concrètes que peuvent avoir les choix des décideurs politiques.