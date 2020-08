Lovecraft Country : les critiques enthousiastes avec la série de Jordan Peele

Jordan Peele multiplie les projets. Le réalisateur notamment devenu célèbre avec Get Out puis avec le film US, se penche aussi du côté des séries. S’il a notamment signé Hunters pour Amazon Prime Video, c’est désormais du côté de Lovecraft Country que nos regards se tournent. La série, dont on a pu découvrir des images il y a quelques mois, est diffusée par HBO aux Etats-Unis, sera reprise en France par OCS, comme c’est souvent le cas.

LoveCraft Country, aux racines de l’horreur

A quelques jours seulement de la diffusion de la série, les critiques américaines ont déjà eu la chance de voir au moins une partie de la série. Pour rappel, il s’agit de l’adaptation d’un roman dont le personnage principal est jeune afro-américain, fan des romans de H.P Lovecraft. Il se retrouve confronté au racisme ambiant dans les Tats-Unis durant les années 50 et aux romans du monde horrifique imaginé par l’auteur.

Décrite comme une « série à voir absolument », qui « pose des questions complexes » (Collider), Lovecraft Country semble rallier les critiques. Selon The Hollywood Reporter, la série serait bien meilleure que le livre, pour lier les différentes histoires proposées par Lovecraft et le monde actuel. La mise en scène, les décors et les effets spéciaux sont aussi très largement salués par la critique. Difficile en faisant un tour d’horizon de la presse américaine de trouver des médias qui ne semblent pas satisfaits par le résultat. La tendance générale est d’estimer que la série fonctionne sur un rythme très soutenu, sans temps mort. « Une des meilleures séries de HBO » depuis très longtemps », selon Rolling Stone. De quoi mettre l’eau à la bouche…

Pour découvrir la série en France, rendez-vous le 16 août sur OCS et le 17 août sur HBO pour ceux qui sont aux Etats-Unis. Au-delà de Jordan Peeele, elle a été développée ar Misha Green et produite par J.J Abrams.